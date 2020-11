Les deux lacunes de nos institutions

jeudi, 19.11.2020

Jacques Neirynck *



Le taux d'incidence en Suisse en ce qui concerne la Covdi-19 compte parmi les plus élevés au monde. Par rapport à ses voisins, ses chiffres sont presque cinq fois plus élevés qu'en Allemagne, deux fois plus élevés qu'en Autriche et en Italie et moitié plus élevés qu’en France. C’est carrément le déshonneur pour ce pays qui était le premier de classe voici un mois et qui se retrouve le plus mauvais. Cela ressemble à un cauchemar, comme si ce n’était pas du domaine de la réalité.

Faute de personnel médical, nous étions bien obligés de laisser nos frontières ouvertes aux frontaliers qui nous auraient infectés. Or maintenant, c’est nous qui les infectons. Dès lors apparait le soupçon que notre Conseil fédéral ait été soit incompétent par ignorance des principes les plus élémentaires de la biologie, soit carrément pervers en laissant la maladie s’étendre par calcul sordide.

Il s’impose de combattre ces opinions insidieuses. Notre ministre de la Santé est un honnête homme animé des meilleures intentions, mais qui ne possède que les apparences du pouvoir. Le Conseil fédéral ne peut prendre aucune décision, sans le soutien du parlement, qui lui-même délibère avec l’épée de Damoclès d’une votation populaire toujours imminente. Le peuple se gouverne lui-même, c’est ainsi que le veulent nos institutions.

Nos institutions, en sus du pouvoir populaire qui détermine tout en dernière analyse, sont affligées de deux embarras supplémentaires: la concordance et le fédéralisme. Si l’exécutif est composé de sept personnes, représentant tous les partis, aussi opposés qu’ils puissent l’être, il ne faut pas en attendre des décisions rapides et claires, mais de l’indécision, de la procrastination et de l’opacité. D’autant plus que la Confédération ne peut se prononcer qu’en accord avec les Cantons, qui ont sur l’épidémie des visions aussi divergentes qu’un individu qui louche. Telles sont les deux lacunes qui se révèlent en cas d’urgence. Il est impossible de les combler.

Vivant en paix depuis des siècles, la Suisse s’est donnée au fil de ceux-ci des institutions aptes à gérer admirablement la vie ordinaire, les budgets équilibrés, l’espérance de vie et le revenu par tête d’habitant les plus élevés au monde, des Alpes éternelles. Il n’est donc pas question d’y toucher, parce que la pandémie n’est qu’un mauvais moment à passer. Encore faut-il y arriver sans y laisser trop de plumes. Car la crise sanitaire entraîne la crise économique et les deux semblent intrinsèquement liées. A force de ne pas prévoir à temps les moyens d’éteindre le Covid, on risque de perdre beaucoup d’argent.

Il faut à temps extraordinaires, gouvernance extraordinaire, comme en temps de guerre. Une armée ne peut être une démocratie où les décisions seraient prises par la troupe. Il faut un chef doté de tous les pouvoirs dans le domaine précis où le combat doit être mené.

* Professeur honoraire, EPFL