Dette émergente: ce qu’il faut garder à l’esprit

dimanche, 02.02.2020

Les déterminants de prix des obligations des pays émergents considérablement varient d’une région à l’autre au sein d’un univers composé désormais essentiellement de devises locales.

Levi-Sergio Mutemba



Thierry Larose, Senior Portfolio Manager chez Vontobel Asset Management à Zurich.

En présence de politiques monétaires toujours très accommodantes dans les pays développés, la dette des pays émergents (EM) est globalement l’une des plus attrayantes au sein de l’univers fixed-income. Mais comment aborder cette classe d’actifs, dont la diversité est de plus en plus grande? Et...