Le manque de groupes de Chinois a pesé en 2016

mercredi, 25.01.2017

Les destinations touristiques suisses fortement exposées à la clientèle asiatique ont mieux résisté à l'abandon du cours plancher. Mais elles risquent d'avoir souffert plus l'année dernière.

Christian Affolter



Donner la priorité aux marchés extra-européens a été une bonne stratégie au cours des dernières années pour contrebalancer une baisse de fréquentation d'hôtes en provenance de la zone euro déjà sensible avant l'abandon du cours plancher.

Les résultats de Titlisbahnen publiés mercredi mettent néanmoins en évidence que cette stratégie a eu un impact négatif l'année dernière. En plus des attentats terroristes, de nouvelles formalités d'accès à l'espace Schengen (visa biométrique) jouent un rôle clé dans la diminution marquée de groupes de touristes chinois.

Si les chiffres de 2014/15 sont ainsi restés inatteignables, la fréquentation de l'exercice écoulé se situe néanmoins à la deuxième place de tous les temps. Pour l'instant, la stratégie orientée sur les marchés de croissance n'est d'ailleurs pas remise en cause. Ni chez Titlisbahnen, ni du côté du groupe jungfraubahn ou encore de BVZ Holding, les deux autres remontées mécaniques et chemins de fer de montagne cotés sur SIX donnant des indications sur la marche des affaires dans le secteur du tourisme suisse.

Ces trois titres sont les seuls représentants du secteur sur SIX depuis l'intégration de Victoria-Jungfrau Collection dans Aevis en 2015 et la décotation de Sunstar en 2012.