Le bio passe pour la première fois la barre des 10% de part de marché

mercredi, 06.05.2020

Les denrées alimentaires bio ont atteint pour la première fois en 2019 une part de marché de 10,3%. La Suisse romande a dépassé la Suisse alémanique.

Les produits frais représentent la plus grande part de marché.(Keystone)

"Le bio poursuit sa croissance", s'est réjoui le directeur de Bio Suisse Balz Strasser, mercredi lors d'une conférence de presse en ligne. "Nous avons à nouveau progressé dans presque tous les secteurs et régions de Suisse en 2019".



Avec une croissance de 4,7%, la Suisse romande s'est placée devant la Suisse alémanique (3,1%) et a atteint pour la première fois une part de marché plus grande (10,5%, contre 10,4%). Au Tessin, le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% pour atteindre une part de marché de 8,9%. En cinq ans, le chiffre d'affaires des produits bio est passé de 2,2 à 3,2 milliards de francs.



Les produits frais représentent la plus grande part de marché avec en tête les oeufs (28,7%) suivis du pain (26,1%) et des légumes (23,1%). Les produits préemballés n'atteignent que 7,4%, mais leur croissance est trois fois supérieure à celle des produits frais.(awp)