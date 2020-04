Rebond du pétrole en Asie

lundi, 13.04.2020

Les cours du pétrole sont portés par l'accord de l'Opep et de ses partenaires sur une baisse de la production.

Le ministre saoudien de l'Energie Abdul Aziz bin Salman. (Keystone)

Les cours du pétrole bondissent lundi matin sur le marché en Asie après l'accord de l'Opep et de ses partenaires sur une baisse historique de la production, en pleine pandémie de coronavirus.

Dans la matinée, le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 7,03% à 24,36 dollars, et celui de Brent de la mer du Nord prenait 4,6%.

L'Opep et ses partenaires sont convenus dimanche soir lors d'une réunion par vidéoconférence d'une heure de la "plus grande baisse de production de l'histoire", dans l'espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Ryad.

La réunion "s'est terminée par un consensus des producteurs de l'OPEP+ sur les baisses de production à partir de mai", a tweeté le ministre saoudien de l'Energie Abdul Aziz bin Salman.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont noté, lors d'un appel téléphonique, "la grande importance" de cet accord. Le Canada a salué l'accord de l'Opep et de ses partenaires, qualifiant la baisse de production prévue de "bonne nouvelle".

Mais certains analystes ne cachaient pas leur scepticisme, à l'instar de Stephen Innes de chez Axicorp qui soulignait les doutes persistants concernant cet accord étant donné notamment l'effondrement de la demande causé par la pandémie de coronavirus.

"Des inquiétudes perdurent sur le fait que cet accord survienne trop tardivement et soit insuffisant pour empêcher une baisse des prix dans les prochaines semaines à mesure que les capacités de stockage s'amenuisent", a relevé M. Innes. (awp)