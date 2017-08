Le pétrole termine la semaine sur une bonne note

samedi, 05.08.2017

Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi, finissant sur une bonne note une semaine de très légère baisse, le marché restant concentré sur le niveau des stocks aux Etats-Unis et se tournant vers une réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Une réunion de l'Opep à Abou Dhabi la semaine prochaine focalise l'attention du marché.

Le prix du baril de "light sweet crude" (WTI), référence américaine du brut, a avancé de 55 cents à 49,58 dollars sur le contrat pour livraison en septembre au New York Mercantile Exchange (Nymex).

Sur la semaine, le baril a perdu 0,26% de sa valeur.

Les analystes à New York interprétaient la bonne séance de vendredi comme la conséquence de prises de positions avant le week-end.

"Quand on regarde devant nous, le marché va se reconcentrer sur les stocks et cela a aiguisé l'appétit des acheteurs", a commenté Matt Smith de ClipperData.

Les stocks de brut aux Etats-Unis ont de nouveau reculé cette semaine renforçant encore leur tendance à la décrue constatée depuis avril.

Les raffineries américaines tournent à plein régime et la demande d'essence est particulièrement dynamique.

Pour Andy Lipow de Lipow Oil Associates, le "marché assimilait le dernier rapport sur l'emploi et a vu que la croissance économique se poursuivait", ce qui est également de bon augure pour la demande de produits raffinés aux Etats-Unis.

Selon les chiffres publiés vendredi, l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu au mois de juillet.

"Avec cette situation économique les investisseurs ont tendance à parier sur une hausse, d'autant plus que les seules nouvelles susceptibles d'affecter le marché concernent le Venezuela et cela pourrait être négatif pour la production vénézuélienne de pétrole et positif pour les prix", a ajouté Mike Lynch de Strategic Energy & Economic research.

Les investisseurs s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir la crise politique que connait le pays sur la production de brut et sur d'éventuelles sanctions américaines concernant le secteur de l'énergie.

"Les plus grands producteurs veulent que les participants se tiennent à l'accord de limitation de la production, alors que les exportations du cartel ont augmenté en juillet", a avancé David Madden, analyste chez CMC Markets.

Les 7 et 8 août, des membres de l'Opep et d'autres producteurs, non membres du cartel, vont se retrouver à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, pour évoquer le respect des quotas de production. (awp)