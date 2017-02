Suisse: nette amélioration du climat à la consommation entre novembre et janvier

mardi, 07.02.2017

Les consommateurs suisses se montrent moins pessimistes concernant l'évolution du taux de chômage et de leur propre situation financière.

Les résultats montrent que les consommateurs tablent sur un redressement progressif de l'économie suisse et regardent l'avenir avec une confiance retrouvée, résume le Seco.

Le moral des consommateurs suisses s'est ressaisi au cours des trois derniers mois. L'indice du climat à la consommation s'est clairement amélioré pour se fixer à -3 points, contre -13 au dernier pointage d'octobre. Cet indicateur se situe désormais au-dessus de sa moyenne pluriannuelle de -9 points, indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).



Les résultats montrent que les consommateurs tablent sur un redressement progressif de l'économie suisse et regardent l'avenir avec une confiance retrouvée, résume le Seco.



L'enquête conclut à une appréciation de l'évolution future de l'économie bien meilleure qu'auparavant, selon le communiqué. Les consommateurs se montrent par ailleurs moins pessimistes concernant l'évolution du taux de chômage et de leur propre situation financière. La confiance affichée par les Suisses est ainsi "sensiblement identique" à celle qui prévalait avant le choc du franc de janvier 2015.



Le sous-indice évolution économique a bondi, passant à 14 de -6 points, pour une moyenne pluriannuelle de -10 points. Son homologue dévolu au chômage s'est amélioré à +48 points, contre +58 points au mois d'octobre. La moyenne pluriannuelle est fixée à 51 points. L'évolution de la sécurité de l'emploi est jugée moins morose qu'auparavant(progression de l'indice à -66 de -80 points).



Du côté de la situation financière des ménages, l'indice n'a pas encore atteint la moyenne pluriannuelle de 2 points. De novembre à janvier, l'indicateur est passé à 0 de -6 points. Les prévisions en termes d'épargne sont moins optimistes, puisque le baromètre dévolu n'a connu qu'une progression marginale. Les ménages sont aussi plus nombreux à estimer que la période actuelle est propice à des achats de grande importance, affirme le Seco dans son communiqué. - (awp)