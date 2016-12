Consommation: les défenseurs s'inquiètent des nouveaux modèles

lundi, 12.12.2016

Les consommateurs ne sont souvent qu'évoqués par les entreprises, mais leurs revendications sont peu entendues. Le groupement composé de la Fédération romande des consommateurs (FRC) et de ses homologues alémanique (SKS) et tessinoise (ACSI) propose 12 mesures pour agir.

Des plates-formes comme Airbnb ou Uber doivent assumer leur devoir de diligence et responsabilités liées à leur modèle économique, a pointé Mathieu Fleury. - (Reuters)

Les trois organisations suisses de défense des consommateurs ont gravé lundi dans un manifeste leurs revendications dans le domaine de l'économie du partage. Elles veulent éviter que le niveau de protection et les droits des consommateurs ne soient affaiblis dans le domaine.



Les consommateurs ne sont souvent qu'évoqués par les entreprises, mais leurs revendications sont peu entendues, a relevé lundi l'Alliance des organisations de consommateurs en présentant son bilan 2016 et son agenda 2017. Le groupement composé de la Fédération romande des consommateurs (FRC) et de ses homologues alémanique (SKS) et tessinoise (ACSI) propose 12 mesures pour agir.



"Nous refusons les entreprises qui basent leur modèle économique sur le flou juridique et sur une concurrence déséquilibrée avec les acteurs de l'économie dite "traditionnelle". Ce n'est ni possible ni durable", a souligné Mathieu Fleury, secrétaire générale sortant de la FRC.



Des plates-formes comme Airbnb ou Uber doivent assumer leur devoir de diligence et responsabilités liées à leur modèle économique, a pointé Mathieu Fleury. L'application de règles anti-incendie similaires à l'hôtellerie pour les hébergeurs de ce site de location ou le respect des heures de transport pour les conducteurs du service à la demande sont par exemple évoqués.



"Ces géants mondiaux doivent avoir un siège en Suisse", a ajouté M. Fleury, souhaitant un règlement plus facile des litiges. La crainte d'un "monopole numérique" est aussi présente.



Labels régionaux analysés



Autre point fort pour 2017: une analyse comparative des différents labels régionaux proposés notamment par les grands distributeurs. Le but: savoir par exemple si d'autres critères doivent être respectés, ou encore si la réalité correspond aux promesses marketing.



"Et comment définir la région derrière chaque label?", a questionné Laura Regazzoni, secrétaire générale de l'ACSI. "Qu'est-ce que 'ma terre'? Le Tessin ou la région de Lugano?", a-t-elle illustré. La notion de proximité derrière chaque label sera éclaircie.



Parallèlement, si la nouvelle Loi sur les denrées alimentaires s'avère plutôt positive pour les consommateurs, les ordonnances "Largo" apportent peu d'améliorations, voire représentent une régression par rapport à la situation actuelle, a noté l'Alliance. La provenance des ingrédients ne sera pas beaucoup mieux précisée, et la zone de production pourra n'être indiquée que vaguement.



A côté de cela, la récolte des signatures se poursuit pour l'initiative "Stop à l'îlot de cherté - pour des prix équitables", qui déclare la guerre aux importateurs généraux et fournisseurs étrangers abusant de leur puissance sur le marché. Le comité a jusqu'au 20 mars 2018 pour récolter les 100'000 signatures nécessaires pour faire aboutir ce texte lancé en septembre dernier.



Brossant un panorama de l'année écoulée, l'Alliance se réjouit notamment que les principaux opérateurs téléphoniques sur réseau fixe se soient engagés en mai à trouver une solution technique contre les appels indésirables. La pratique la plus décriée jusqu'ici reste en effet le non-respect de l'astérisque dans l'annuaire, qui représente 90% des dénonciations reçues par l'Alliance.



Alors que l'Alliance attendait un jugement d'ici à fin 2016 concernant le remboursement des sommes payées en trop à Billag, le procès a "traîné" suite à la demande de la SSR de participer à la procédure, que le Tribunal fédéral a refusée. "Notre action est dirigée contre Billag et pas contre le service public audiovisuel", a rappelé Mathieu Fleury.



Transports



En matière de mobilité, "il n'y a malheureusement pas grand-chose à dire", a regretté la directrice de la SKS Sara Stalder. L'Alliance continuera de combattre la reconduction automatique de des abonnements, général et demi-tarif, avec le Swisspass, a-t-elle relevé.



Concernant le scandale des moteurs truqués du groupe automobile allemand Volkswagen, la FRC et la SKS ont tenté d'agir sur des fronts un peu différents. La FRC s'est réjouie de la procédure pénale ouverte contre Volkswagen et Amag par le Ministère public de la Confédération, qui n'était pas entrée en matière. La FRC avait recouru contre cette première décision. - (awp)