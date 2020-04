Face au coronavirus, les Suisses arbitrent leurs dépenses

mercredi, 01.04.2020

Les consommateurs ne renoncent pas aux denrées alimentaires, à l’alcool et au tabac. Leurs habitudes d’achat évoluent cependant vers davantage d’expérience digitale, de durabilité et d’écologie

SM



Selon l'enquête, 44% des particuliers en Suisse prévoient d’annuler tout ou partie de leur dépenses initialement prévues avant la crise. (Keystone)

Il suffit de tenter de faire ses courses dans l’une des enseignes urbaines deux géants helvétiques de la grande distribution pour le constater: les commissions à l’ère du coronavirus ne sont plus aussi anodines qu’avant. Longue queue pour entrer dans le magasin, personnel masqué et ganté, paiement par carte demandé,… Ou, pour les plus connectés, quelques clics en ligne avant une livraison à domicile qui tarde car les créneaux sont surchargés. Dans ce contexte, les comportements d’achats de la population ont évolué.



Selon une étude de Colombus Consulting publiée ce mardi, les Suisses, prudents, arbitrent leurs dépenses. Les ménages maintiennent leurs achats dans les secteurs de première nécessité, notamment l’alimentaire, à hauteur de 75%. Peu de concessions non plus sur l’alcool et le tabac (51%) ainsi que les médias (50%). En revanche, ils sacrifient ou repoussent toutes dépenses dans les secteurs de l’automobile (33%), du luxe (26%) et des loisirs (17%). Les investissements financiers et fonciers sont également reportés. Au final, un peu moins de la moitié des particuliers prévoient d’annuler tout ou partie de leurs dépenses ou investissements initialement prévus avant la crise.

«Nous avons cherché à identifier les impacts à court terme du Covid-19 en matière d’usage de consommation chez les particuliers en Suisse», indique Hassan Mouheb, managing partner au sein du cabinet de conseil qui déploie des activités entre Paris et Nyon. Menée en ligne, l’étude a sondé l’opinion de 1000 particuliers résidents en Suisse, entre les 15 et 24 mars, au travers onze catégories de produits et services. «Il serait aléatoire de vouloir prédire l’avenir en la matière», prévient celui qui a piloté l’enquête. L’objectif de l’exercice est, avant tout, d’identifier des premières tendances.

Plus numérique et plus vert

Pour les répondants, le phénomène des marchés globalisés a accéléré l’émergence de la situation d’urgence. Hassan Mouheb précise: «La crise sanitaire semble entraîner une prise de conscience de la population sur les impacts de la mondialisation. Elle se traduit en une modification envisagée des habitudes d’achat qui privilégient les circuits courts, les producteurs locaux et les magasins plus petits, à taille humaine.» Ainsi, l’étude souligne que 25% des consommateurs veulent basculer vers des circuits courts et 33% souhaitent privilégier des produits alimentaires locaux. Ce dernier chiffre grimpe à 43% lorsqu’on considère uniquement les consommateurs de Suisse romande.



Autre conséquence de ce contexte particulier sur les comportements de consommation: de 24% à 51% des ménages désirent des expériences d’achat plus digitales et à distance. Ce chiffre varie en fonction des produits: il est en hausse au regard des achats alimentaires et des médias. A noter que les hommes sont plus enclins à une digitalisation des usages: pour 55% d’entre eux contre 40% des femmes.



Confiance dégradée

L’altération de la confiance des ménages est forte: 56% déclarent être moins confiants qu’il y a douze mois. A noter que l’impact est très différent en fonction de l’âge des répondants. La majorité des plus de 65 ans et des moins de 20 ans restent confiantes (61% en moyenne) ce qui n’est pas le cas des autres catégories d’âge, particulièrement pour les 30 à 65 ans qui sont 47% à faire part de leur inquiétude. «Reviendrons-nous un jour à la normale?», s’interroge l’associé; «Difficile d’apporter une réponse précise tant la situation liée au Covid-19 est exceptionnelle par son ampleur et son impact. Cependant, on peut imaginer une confiance partiellement ou entièrement retrouvée chez les Suisses dans un futur proche.»

>>>Lire également notre dossier Coronavirus