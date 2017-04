H&M: bénéfice net en baisse de 3,4% au premier trimestre

jeudi, 30.03.2017

"Les conditions du marché ont été très rudes sur un grand nombre de nos principaux marchés en Europe centrale et du sud ainsi qu'aux Etats-Unis", a expliqué le PDG Karl-Johan Persson.

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé jeudi une baisse de 3,4% de son bénéfice net au premier trimestre sous l'effet conjugué d'une hausse de ses revenus plus modérée que prévu, et d'importants rabais saisonniers.

Le bénéfice net est ressorti à 2,45 milliards de couronnes (256 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires en hausse de 8%, à 46,98 milliards.

Sur les autres marchés clés du groupe -- Scandinavie, Europe de l'est, Turquie, Russie, Chine et Japon -- l'activité est restée satisfaisante et H&M affirme y tailler des croupières à ses concurrents.

Mais à l'échelle du groupe "nous devons être plus rapides et flexibles" en particulier concernant les achats et la distribution, a souligné M. Persson. A cette fin H&M "investit de façon significative dans (sa) chaîne d'approvisionnement", accélère le processus d'automatisation de son outil de production et revoit son dispositif logistique, a-t-il ajouté.(awp)