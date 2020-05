Bucher affecté par la crise sanitaire au premier trimestre

mardi, 28.04.2020

Les commandes de Bucher Industries entre janvier et mars se sont établies à 668 millions de francs, 10,3% de moins que sur la même période un an plus tôt.

Pour faire face à la crise, Bucher a quasiment doublé ses lignes de crédit à 300 millions de francs, contre 140 millions jusqu'ici. (Keystone)

Le groupe Bucher Industries a ressenti dès le premier partiel les effets de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Prises de commandes et chiffre d'affaires ont nettement reculé, la production a dû être réduite sur plusieurs sites et la chaîne d'approvisionnement connaît des difficultés.

Les entrées d'ordres entre janvier et mars se sont établies à 668 millions de francs, 10,3% de moins que sur la même période un an plus tôt. Même ajustée des différents effets de change et de désinvestissement, l'évolution est négative de 6,3%, précise le constructeur de machines agricoles et véhicules de voirie mardi dans un communiqué.

Les ventes nettes accusent un recul encore plus marqué (-14,9%) à 702 millions de francs. Malgré une demande qualifiée de "solide" en début d'année, les mesures drastiques décidées en mars par les autorités pour endiguer l'épidémie se sont traduites par un ralentissement temporaire, voire une mise à l'arrêt, de plusieurs sites.

Le recul des commandes et des recettes était largement anticipé par la communauté financière, même si les chiffres publiés par Bucher se sont inscrits légèrement dans le bas de la fourchette des projections des analystes sondés par AWP.

Pour faire face à la crise, le groupe de Niederweningen a quasiment doublé ses lignes de crédit à 300 millions de francs, contre 140 millions jusqu'ici. Divers programmes d'économies de coûts ont par ailleurs été mis en place et les capacités ont été ajustées à la baisse des volumes de production.

Sur l'ensemble de l'exercice, la direction table toujours sur un résultat net positif, mais anticipe un "recul significatif des ventes", ainsi qu'une marge opérationnelle inférieure à 5%. Avec des liquidités à hauteur de 350 millions de francs ainsi que ses lignes de crédit étoffées, l'entreprise s'estime "bien armé pour affronter la crise". (awp)

