JTI étend son congé familial à 20 semaines en Suisse

mardi, 07.07.2020

Les collaborateurs du fabricant de tabac Japan Tobacco International bénéficieront dès le 1er janvier 2021 d'un congé familial payé d'au minimum 20 semaines.

MH



Actuellement, JTI octroye 16 semaines de congé maternité et 3 jours de congé paternité.(Keystone)

Dès le 1er janvier 2021, les collaborateurs du fabricant international de tabac et de cigarettes électroniques Japan Tobacco International (JTI) bénéficieront d'un congé familial payé d'au minimum 20 semaines. Cette nouvelle politique s'applique à tous les employés du groupe indépendamment de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou du fait qu'ils deviennent parents en donnant naissance, par adoption ou maternité de substitution.

Actuellement, JTI octroye 16 semaines de congé maternité et 3 jours de congé paternité.

"Il est encore fréquent que les hommes soient stigmatisés lorsqu’ils prennent du temps sur leur carrière. Notre objectif est de faire évoluer ces perceptions parfois encore présentes sur le lieu de travail", explique dans un communiqué Christiane Bisanzio, vice-Présidente de la Diversité et de l'Inclusion chez JTI.

Cette nouvelle politique familiale, qui se veut mondiale, sera appliquée dans les 81 pays où Japan Tobacco International est implanté.Toutefois, une approche progressive d'un minimum de quatre semaines pour le deuxième tuteur légal est prévue sur un nombre limité de marchés situés dans des pays qui ne disposent pas ou peu d'obligations légales en matière de congé familial.

JTI, dont le siège est basé à Genève, en Suisse, emploie plus de 44000 personnes et s’est vu décerner la distinction Global Top Employer six années de suite.