Les employés de la Poste reçoivent une prime corona

jeudi, 09.04.2020

Les collaborateurs de la Poste qui travaillent au contact direct des clients durant la crise du coronavirus recevront une prime pouvant aller jusqu'à 500 francs avec le salaire d'avril.

Les collaborateurs qui travaillent au contact direct des clients s'exposent en effet à un risque de contamination plus important.(Keystone)

Le personnel de la Poste, en contact direct avec la clientèle, même durant la crise du coronavirus, recevra une prime de 250 à 500 francs avec le salaire d'avril. Le syndicat transfair salue un "geste de reconnaissance".



Les collaborateurs qui travaillent au contact direct des clients s'exposent en effet à un risque de contamination plus important, relève jeudi le syndicat du service public transfair dans un communiqué. Ce dernier avait demandé à la Poste d'apporter une reconnaissance financière à cette situation.



La prime ne sera toutefois donnée qu'aux employés des segments RéseauPostal, PostLogistics, PostMail et Immobilier Management Services. CarPostal et PostFinance ne veulent pas la verser, déplore transfair, qui demande à ces deux entreprises de revoir leur position.



La prime est un "premier geste" important, mais ce n'est pas suffisant, estime transfair. Le syndicat remettra sur la table "l'engagement extraordinaire" du personnel de la Poste lors des prochaines négociations salariales.(awp)

