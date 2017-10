Des robots veillent à la propreté de Genève Aéroport

mercredi, 25.10.2017

Les collaborateurs de Facility Management CFF reçoivent du renfort d’un genre particulier: des robots de nettoyage veillent à la propreté de Genève Aéroport. Des capteurs leur permettent de se repérer dans l’environnement et de se déplacer sans heurt.

Le robot nettoyeur a fait ses premiers pas en septembre dernier dans la gare de Berne. Désormais c’est au tour de Genève-Aéroport d’obtenir ce renfort automatisé pour le nettoyage depuis le 25 octobre. Les gares de Lucerne, de Zurich, de Lugano et de Saint-Gall sont également en cours d’équipement.

Grâce au slogan, «la propreté en action», ces auxiliaires numériques indiquent l’usage pour lequel ils sont prévus. Lors de l’essai du prototype zurichois, celui-ci nettoyait non seulement de manière impeccable, mais faisait aussi sensation en devenant l’objet de vidéos et de photos.

Au cours du printemps, Dominique Bürgi, agente de propreté chez Facility Management CFF, a participé au projet pilote mené à la gare centrale de Zurich, alors qu’un robot nettoyait pour la première fois le sol dans une gare. Elle est convaincue du potentiel de ce nouvel auxiliaire: «Comme le robot nous aide pour le nettoyage du sol, je dispose de davantage de temps pour les baies vitrées, les bancs ou les escaliers que je peux nettoyer d’autant plus précisément à la main.»

L'humain conserve sa place

L'absence totale d'intervention humaine n'est pas encore possible.

Ces nettoyeurs automatiques ne sont pas destinés à remplacer leurs collègues humains, ils les aident en leur épargnant le passage de l’autolaveuse.

Selon Dominique Bürgi: «Lors du «mapping», nous programmons le champ d’action du robot et saisissons les obstacles, par exemple les colonnes ou les bancs. Nous bloquons les accès aux escaliers mécaniques avec des parois virtuelles pour que le robot ne s’éloigne pas.» Ensuite, il est mis au point de départ – et c’est parti.

En deux heures, cet appareil d’à peine un mètre de haut nettoie en toute autonomie une surface d’environ 1500 m2 , de nuit la plupart du temps.