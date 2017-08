Adecco dégage des chiffres en légère hausse

jeudi, 10.08.2017

Les chiffres trimestriels d'Adecco ont révélé un bénéfice de 192 millions d'euros, soit une légère hausse de 1% par rapport à l'année passée. Mais ces résultats restent inférieurs aux attentes.

Le bénéfice attendu était de 2 à 3 millions de plus. (Keystone)

Adecco a dégagé au 2e trimestre un bénéfice net après minoritaires de 192 millions d'euros, en hausse de 1% sur un an. La plupart des indicateurs ont progressé, mais ils sont restés en deçà des espérances du marché. Dans son communiqué, le numéro un mondial de l'intérim indique que la dynamique de juin en termes de croissance s'est poursuivie en juillet.

Entre avril et juin, Adecco a réalisé un chiffre d'affaires de 5,97 milliards d'euros, soit 5% de mieux qu'un an plus tôt, tant pour la valeur publiée qu'organique et corrigée des jours ouvrés.

Le bénéfice brut affiche une progression de 2% à 1,09 milliards, alors que le bénéfice opérationnel (Ebita), ajusté des effets exceptionnels, a grappillé 1% à 288 millions. La marge correspondante, en revanche, a reculé de 20 points de base (pb), pour s'établir à 4,8%.

Si la plupart des chiffres sont en progression, la copie trimestrielle rendue par Adecco s'est inscrite dans le bas de la fourchette des prévisions des analystes sollicités par AWP et a raté le coche au niveau du bénéfice net, attendu entre 194 et 195 millions.

Pour la suite de l'exercice, la direction évoque une croissance organique ajustée en volume "similaire à celle de juin", à savoir 6%. (awp)