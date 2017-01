Le commerce de détail en légère hausse de 0,2% en novembre

lundi, 09.01.2017

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont augmenté de 0,2% sur un an en termes nominaux en novembre 2016.

Il s'agit de la première hausse depuis décembre 2014.

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse ont augmenté de 0,2% sur un an en termes nominaux en novembre 2016. Il s'agit de leur première hausse depuis décembre 2014. Sur un mois et ajustés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires nominaux ont progressé de 0,4%, relève lundi le rapport périodique de l'Office fédéral de la statistique (OFS).



Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont augmenté 0,9% en termes réels en novembre 2016 par rapport à l'année précédente. Ajustés des variations saisonnières, ils ont progressé de 0,7% en termes réels.



Sans tenir compte des stations-service, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont avancé de 0,1% en nominal en novembre et de 0,8% en termes réels. Les denrées alimentaires, boissons et tabac ont enregistré une hausse de 0,3% en nominal, respectivement -0,2% en termes réels, et ceux du secteur non alimentaire sont restés stables (+2,0% en termes réels).



En tenant compte des variations saisonnières, la hausse est de 0,4% sur un mois en nominal en novembre et de 0,9% en réel. Le secteur des denrées alimentaires, boissons et tabac a augmenté de 0,1%, respectivement +0,2%, et le secteur non alimentaire a progressé de 1,0%, respectivement 1,9%. - (awp)