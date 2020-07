Quasi-stabilité du commerce de détail en juin

vendredi, 31.07.2020

Les chiffres d'affaires des secteurs des denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 6,8% alors que ceux des vêtements, pharmacie, horlogerie et bijouterie se sont contracté de 12,3% mais, il s'agit du plus faible repli depuis mars.

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse sont restés quasi-stables en juin, après la progression du mois précédent. (Keystone)

Les chiffres d'affaires du commerce de détail en Suisse sont restés quasi-stables en juin, après la progression du mois précédent. En termes nominaux, les recettes ont grignoté 0,4% sur un an, annonce vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).



En tenant compte du renchérissement et corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les ventes du commerce de détail ont augmenté de 1,1%.



Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires nominaux ont diminué de 3,6% en rythme mensuel et de 3,8% en termes réels.



Corrigés de l'effet des jours ouvrables et des jours fériés, les ventes du commerce de détail, les stations-service mises à part, ont progressé de 2,4% en termes nominaux en juin sur un an. Les stations-services ont en revanche poursuivi leur chute (-22,2%).



En parallèle, les chiffres d'affaires des secteurs des denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 6,8% et ceux de la branche «autres biens», comprenant les vêtements, pharmacie, horlogerie et bijouterie ont baissé de 12,3% mais il s'agit du plus faible repli depuis mars. (AWP)