Huber+Suhner: recul des recettes annuelles

jeudi, 23.01.2020

Les chiffre d'affaires de Huber+Suhner a baissé de 6,1% sur un an à 830,6 millions de francs, un repli organique de 4,6%, causé notamment par la fin d'un important contrat lié au réseau 4G en Inde.

Huber+Suhner a accusé un repli du chiffre d'affaires.(Keystone)

Les chiffre d'affaires a baissé de 6,1% sur un an à 830,6 millions de francs, un repli organique de 4,6%, causé notamment par la fin d'un important contrat lié au réseau 4G en Inde ainsi que la faiblesse du marché ferroviaire chinois.



Les entrées de commandes ont pour leur part chuté de 12,5% à 800,9 millions de francs, selon des chiffres provisoires.



A l'exception du contrat indien, Huber+Suhner a pu maintenir le niveau des ventes stables au niveau du marché des communications. Le secteur Automative est aussi resté quasi stable.(awp)