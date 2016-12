CFF: l'ex-régie a organisé nettement plus de trains spéciaux en 2016

mardi, 27.12.2016

Les CFF ont multiplié les trains spéciaux en 2016. Au total, la compagnie ferroviaire a organisé 1270 convois supplémentaires. C'est nettement plus que les années précédentes.

Au total, les CFF ont transporté 1,2 million de voyageurs lors de grands événements, concerts et fêtes populaires.

Les CFF ont multiplié les trains spéciaux en 2016. Au total, la compagnie ferroviaire a organisé 1270 convois supplémentaires. C'est nettement plus que les années précédentes. L'ouverture du tunnel de base du Gothard a mobilisé, à elle seule, 281 trains spéciaux.



Au total, les CFF ont transporté 1,2 million de voyageurs lors de grands événements, concerts et fêtes populaires, indiquent-ils mardi. Les Fêtes de Zurich ("Züri-Fäscht"), qui se déroulent en juillet tous les trois ans, ont fortement sollicité la compagnie ferroviaire. Celle-ci a transporté un demi-million de personnes à cette occasion.



La Street Parade de Zurich (250'000 voyageurs) et le Salon de l'auto de Genève (69'000) font également partie des événements qui ont mis les CFF à forte contribution. Outre les trains spéciaux, des wagons ont en outre été ajoutés à 1600 trains réguliers.



En 2017, la compagnie s'attend à de nouveaux défis de ce type. Outre la Street Parade en août, les Championnats du monde de ski alpin en février à St-Moritz mobiliseront, eux aussi, les réserves de matériel roulant des CFF. - (awp)