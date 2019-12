Une cellule d’innovation des CFF à l’EPFL

mardi, 19.11.2019

Les CFF ont inauguré ce mardi de nouveaux locaux à l’EPFL Innovation Park.

SG



L’arrivée des CFF à l’EPFL Innovation Park s’inscrit dans une volonté plus large de collaboration accrue entre les CFF et les deux écoles polytechniques fédérales, à Lausanne et Zurich.

Pour profiter de l’expertise des chercheurs de l’EPFL et renforcer davantage l’innovation dans leur quotidien opérationnel, les CFF ont installé ce mardi une cellule d’innovation à l’EPFL Innovation Park.

«Nous voulons profiter de l’écosystème d’innovation de l’EPFL pour, d’une part, renforcer la qualité du transport ferroviaire et, d’autre part, intégrer des innovations au service des clients. Notre objectif est de bénéficier du réseau présent de grandes entreprises et de chercheurs qui officient dans le domaine du transport par le rail», explique Hans-Jörg Stark, responsable de la nouvelle entité, Innocell CFF.

L’EPFL dispose d’une palette de compétences qui peuvent intéresser une entreprise comme les CFF. Que ce soit en matière de structure des ponts, de flux des voyageurs, de l’optimisation des horaires ou de l’efficacité énergétique.

En 2014 déjà, l’EPFL et les CFF ont créé un Hub CFF qui prend la forme d’un coordinateur, rattaché au Centre de Transport, en charge des relations entre les laboratoires et les CFF.

Cette collaboration a permis de monter plusieurs projets de recherche d’envergure dont plusieurs financés par Innosuisse.

Par exemple, le projet baptisé On the fly se base sur la modélisation numérique d’un bâtiment pour créer un jumeau numérique à la structure existante et relier les informations observées au double virtuel. Un logiciel basé sur l’intelligence artificielle permettra ainsi de reconnaître les objets enregistrés sur place et de les relier à leurs équivalents numériques facilitant d’autant la maintenance et l’exploitation d’une infrastructure.

