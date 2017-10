La première association nationale en cyberadministration à Delémont

mardi, 24.10.2017

Les cantons du Jura et de Fribourg ont créé à Delémont la première Association nationale en matière de cyberadministration, sous le nom de iGovPortal.ch. Afin de mutualiser les coûts de développement des cantons dans ce domaine.

Pour la première fois, deux cantons ont décidé de regrouper leurs forces dans le domaine de la cyberadministration dans son ensemble, afin de fournir une organisation performante ainsi qu’une plateforme intercantonale moderne et commune en la matière.

L’association iGovPortal.ch, ouverte à tous les cantons Suisses, a pour objectif de mutualiser les coûts de développement des cantons et des communes en matière de cyberadministration. Elle ne poursuit pas de but lucratif. Ainsi, chaque canton membre profitera des investissements et des expériences faites par les autres tout en réduisant leurs coûts de mise en œuvre.

Le fait que la plateforme appartienne aux cantons est un atout pour la maitrise des coûts sur le long terme. Au niveau de la gouvernance, les cantons membres sont représentés au sein de l’assemblée, du comité directeur et du comité technique afin de garantir l’évolution technologique et les développements nécessaires à l’intégration des prestations de cyberadministration.

Selon les statuts,les communes pourront également, sur demande auprès de leur canton respectif, utiliser la plateforme technologique et réaliser ainsi d’importantes économies d’échelle. L’association se réjouit d’accueillir prochainement de nouveaux cantons.

Les besoins en termes de cyberadministration sont avérés au niveau national et de nombreux contacts sont en cours. Cette association favorisera les initiatives communes et permettra de dynamiser le déploiement de la cyberadministration, afin de fournir rapidement des prestations harmonisées aux citoyens helvétiques.

A noter que la stratégie de l’association se veut basée sur des partenariats publics-privés, qui favoriseront le développement du tissu économique dans le secteur digital.