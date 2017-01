Les loyers ont légèrement augmenté en décembre

jeudi, 05.01.2017

Les cantons de Vaud, Genève et Zurich ont enregistré une hausse supérieure à la moyenne nationale.

Les loyers proposés en Suisse ont dans l'ensemble augmenté de 0,09% en décembre aussi bien sur un mois que sur un an, selon l'indice Homegate.ch. L'indice s'est établi à 114 points, indique la plateforme immobilière jeudi.

Des variations régionales ont toutefois été constatées: les cantons de Vaud, Genève et Zurich ont enregistré une hausse supérieure à la moyenne nationale (0,17%), de même que Berne (0,18%) et Bâle (0,54%). Dans les cantons de Soleure et de Saint-Gall, l'indice est resté inchangé.

En Thurgovie et au Tessin, l'indice des loyers a reculé de respectivement 0,44% et 0,46%.(awp)