Vaud et Genève s’allient pour créer la Trust Valley

vendredi, 19.06.2020

Les Cantons de Vaud et Genève s’associent dans un partenariat public-privé pour promouvoir le savoir-faire de la région lémanique dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité.

MI



En plus des deux cantons romands, l’initiative est portée par l’EPFL, la HEIG-VD, la HES-SO Genève, l’IHEID, l’UNIGE, l’UNIL, ELCA, le GCSP, Kudelski, SGS et SICPA.(Keystone)

Après la Health Valley romande, voici aujourd’hui la «Trust Valley». Les Cantons de Vaud et Genève s’associent pour créer un partenariat public-privé visant à promouvoir l’excellence de la région lémanique dans le domaine de la confiance numérique et de la cybersécurité. En plus des deux cantons romands, l’initiative est portée par l’EPFL, la HEIG-VD, la HES-SO Genève, l’IHEID, l’UNIGE, l’UNIL, ELCA, le GCSP, Kudelski, SGS et SICPA.

Leur coopération s’articulera autour de trois missions principales : faire rayonner le pôle de compétences de la région, mettre en réseau les acteurs du domaine et favoriser le développement de projets novateurs.

Ce partenariat vise à converger les savoir-faire et expertises dans des domaines aussi variés que la protection des données, la blockchain, l'intelligence artificielle, l'investigation numérique, la criminologie. Mais également l'ensemble des moyens permettant la normalisation et la certification, l'authentification des personnes et des objets, la préservation ou la gouvernance des données.

«Ce sont autant d’atouts dont dispose la région pour, d’une part, proposer une gouvernance internationale du numérique et, d’autre part, générer une plus-value économique et attirer des talents», avance Lennig Pedron, responsable de l’initiative Trust Valley. La Suisse et la région lémanique sont idéalement positionnées pour établir les jalons de la «confiance numérique» à l’échelle internationale».

Comme l’indique le communiqué, la genèse de cette initiative est également intimement liée à d’importants développements en cours au sein de la région, comme la création du Cyberpeace Institute à Genève, des Geneva Digital Talks à Genève, ou encore du lancement par SICPA d’un campus d’innovation dédié à l’économie de la confiance sur Vaud.