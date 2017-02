Poursuites: plus d'un million traitées par voie électronique

vendredi, 03.02.2017

Les cantons de Neuchâtel et Genève ont utilisé cette méthode dans plus d'un cas sur deux, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la justice.

Les poursuites traitées par voie électronique ont dépassé pour la première fois le million. Les cantons de Neuchâtel et Genève ont utilisé cette méthode dans plus d'un cas sur deux, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la justice.

En 2016, plus d'un tiers des procédures de poursuite ont ainsi été traitées par voie électronique en Suisse. En 2015, cette proportion s'élevait à un quart, en 2014 à un cinquième, en 2013 à un sixième et en 2012, à un septième.

Le canton de Fribourg a longtemps emmené le mouvement, mais les cantons de Neuchâtel (plus de 55%) et de Genève (plus de 50%) lui ont volé la tête du classement.

Lancée en 2007, la norme d'échange de données électroniques dans le domaine des poursuites a été développée par l'Office fédéral de la justice avec les offices des poursuites, les créanciers et les fabricants de logiciels. Elle a été développée pour les envois en masse et est utilisée par tous les offices des poursuites en Suisse. Depuis 2011, ces derniers sont tenus d'accepter les actes qui leur sont envoyés par voie électronique.(awp)