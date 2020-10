LIVE: Vaud interdit les rassemblements privés de plus de 10 personnes

vendredi, 23.10.2020

Les cantons annoncent de nouvelles mesures pour contrer la seconde vague du coronavirus. Fribourg, Neuchâtel et le Jura mettent un coup d'arrêt à la vie nocturne. Le canton de Vaud interdit les rassemblements privés de plus de 10 personnes. Suivez notre Live.

MH avec ATS



Neuchâtel ferme ses établissements publics tous les jours à 23 heures au plus tard. (Keystone)

14h00: La Suisse nettement plus infectée que ses voisins

La Suisse enregistre nettement plus de cas d'infection au coronavirus que les pays voisins. Les chiffres sont cinq fois plus élevés qu'en Allemagne, deux fois plus élevés qu'en Autriche et en Italie. Il faut absolument respecter les règles d'hygiène, a une nouvelle fois lancé vendredi Stefan Kuster lors d'un point de presse.

La Suisse a une incidence de 495 cas pour 100'000 habitants, a rappelé le chef de la division Maladies transmissibles de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) . Seule la France est plus proche de la Suisse avec une incidence de 450 cas pour 100'000 habitants.

Au cours de la semaine écoulée, le nombre de cas a plus que doublé. Chaque personne positive infecte en moyenne 1,6 personne. Aucune classe d'âge n'est épargnée, ni aucune région de Suisse.

13h30: le canton de Vaud interdit les rassemblements privés de plus de 10 personnes

Le canton de Vaud renforce à son tour ses mesures contre le coronavirus. Il interdit les manifestations de plus de 1000 personnes et les rassemblements privés de plus de 10 personnes. Ces mesures entrent en vigueur dimanche à 00h00.

Le gouvernement estime que des mesures fortes doivent être appliquées au plus vite, écrit-il vendredi dans un communiqué. Dans le cas contraire, les impacts sanitaires et économiques seront "plus importants et irrattrapables".

Vaud opte pour un "chemin médian", en renonçant à des mesures se rapprochant d'un confinement, mais en limitant le plus possible les relations sociales là où elles sont le plus susceptibles de conduire au non-respect des règles de distance et d'hygiène.

Les manifestations de plus de 1000 personnes sont interdites. Dès 15 personnes, le masque est obligatoire et les organisateurs doivent disposer d'une liste de participants. Les communes définissent les périmètres et horaires dans lesquels les marchés ont lieu et au sein desquels le masque est obligatoire. Elles définissent aussi les zones de forte affluence où le port du masque est imposé.

Cinémas et musées restent ouverts

Pour les bars, cafés et restaurants, le masque reste obligatoire. Idem pour les théâtres, salle de concerts, musées, bibliothèques et cinémas. Tous ces établissements ferment à minuit au plus tard.

La pratique de sports de contact (football, hockey, danse de salon, basket...) est prohibée au niveau amateur. Pour les Hautes Ecoles, les cours qui se déroulent avec de grands effectifs d'étudiants se font entièrement à distance dès le 2 novembre.

Le télétravail privilégié au sein de l’administration cantonale

"L’Etat de Vaud en sa qualité d’employeur doit participer à l’effort collectif et renforcer les mesures déjà en place depuis plusieurs mois", écrit l'Etat de Vaud dans un commuiqué. Les services privilégieront ou intensifieront autant que possible la pratique du télétravail, lorsque les activités du cahier des charges le permettent.

Port du masque dans les écoles

Le port du masque est obligatoire pour les élèves du secondaire I (9 à 11S) dans le périmètre scolaire : salles de classe, espaces extérieurs (cours de récréation, préaux) et lors de tout déplacement si la distance sociale ne peut être respectée. Les camps sportifs (camps de ski) et tout camp avec hébergement, dont les voyages d’études, sont annulés jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-21. Quant aux hautes écoles, les cours qui se déroulent avec de grands effectifs d'étudiants se font entièrement à distance dès le 2 novembre 2020.

Modification du traçage

Au vu de l’évolution de la pandémie, il n’est toutefois plus possible d’appeler toutes les personnes testées positives dans un délai raisonnable. Le Département de la santé et de l’action sociale a pour cela décidé de mettre en place une nouvelle procédure pour avertir par SMS les personnes qui disposent d’un téléphone mobile. Un lien leur fournit les explications sur la procédure à suivre.

12h35: Zurich veut développer la recherche de contacts

Pas de nouvelles mesures à Zurich. Comme l'a annoncé le gouvernement cantonal, les mesures dans le canton le plus peuplé ne seront plus durcies.

Les manifestations pouvant accueillir plus de 1000 spectateurs restent autorisées dans le canton de Zurich, a décidé vendredi son gouvernement. Les concepts de sécurité et de protection doivent toutefois être réexaminés.

Le canton appelle la population à adhérer aux règles et recommandations. Il souhaite développer davantage la recherche des contacts. Le canton d'Uri attend aussi pour le moment; le conseil gouvernemental d'Uri, cependant, appelle aussi d'urgence au respect des mesures.

12h30: 6634 cas supplémentaires en 24 heures

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait état vendredi de 6634 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures. Dix décès sont à déplorer et 117 malades ont été hospitalisés.

11h05: Neuchâtel déclare le niveau d'alerte rouge

Le canton de Neuchâtel a relevé vendredi son niveau d'alerte au rouge, la pandémie devenant exponentielle. Les rassemblements de plus dix personnes seront interdits dès samedi 23h00 dans l'espace public et privé, à l'exception des funérailles notamment.

Les établissements publics devront fermer à 23h00 au plus tard. Le nombre de personnes est limité à quatre maximum, assis à la même table, à l'exception de personnes vivant dans le même ménage. Les fitness, centres de bien-être, piscines et bowling seront fermés, a indiqué vendredi le Conseil d'Etat.

Les activités musicales collectives (chorales, fanfares) sont interdites. Une exception a été octroyée pour la pratique musicale collective professionnelle ou dans le cadre d'établissements de formation musicale à plein temps, pour lesquels les plans de protection s'appliquent.

Les sports de contact (football, hockey, volley, sports de combat, danses de salon) sont aussi interdits. Les clubs professionnels pourront toutefois continuer à jouer, mais à huis-clos, et les entraînements se feront à titre individuel. Le port du masque sera obligatoire dans les foires et marchés.

Cinés et théâtres peuvent rester ouverts

"Pour l'instant, les cinémas et les théâtres peuvent rester ouverts et continuer à accueillir des spectateurs", a déclaré Alain Ribaux, conseiller d'Etat en charge de la culture. Des restrictions supplémentaires pourraient être mises en place dans les prochains jours.

Tout comme les commerces, les musées restent aussi ouverts. Le nombre de personnes doit toutefois être limité à une pour 8m2, personnel inclus.

"Les enseignants de l'école obligatoire devront mettre le masque en classe. Une décision concernant un éventuel enseignement à distance pour le post-obligatoire et les universités sera prise au niveau romand dimanche soir", a précisé Monika Maire-Hefti.

Taux de positivité de 50%

Le canton de Neuchâtel a décidé de passer au rouge, car les contaminations doublent toutes les semaines en moyenne. Le taux de positivité des personnes testées s'est monté cette semaine à 50%. Six patients Covid sont aux soins intensifs, dont quatre intubés. Au total, le canton recense 55 malades du Covid à l'hôpital vendredi.

Etant donné la surcharge du système de prise de rendez-vous dans les centres de tri, les résultats des tests et les enquêtes de traçage, une adaptation de la stratégie est en cours et sera communiquée prochainement, a ajouté le Conseil d'Etat.

11h00: Fribourg interdit les rassemblements de plus de 10 personnes

Le canton de Fribourg serre à son tour la vis pour faire face à la forte augmentation des cas de coronavirus. Les domaines des rassemblements et manifestations, des établissements publics et du sport sont notamment concernés.

Les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public et privé seront interdits, indique vendredi le Conseil d'Etat dans un communiqué. Cette interdiction ne s’applique pas aux événements tels que les manifestations politiques, culturelles et de la société civile.

Les discothèques et cabarets, ainsi que les établissements de loisirs (casino, salles de jeu, billard, bowling, etc..) seront pour leur part fermés. Tous les autres établissements devront fermer à 23h00 et ne pourront accueillir que des groupes de quatre personnes par table, sauf si les clients concernés vivent dans le même ménage.

Les exploitants d'établissements publics et les organisateurs de manifestations publiques devront récolter les coordonnées de la clientèle ou de l’assistance, sous forme électronique.

Sports de contact interdits

La pratique de sports et activités impliquant des contacts physiques sera également interdite, sauf l'entraînement à titre individuel. Les compétitions sportives professionnelles peuvent se dérouler devant un maximum de 1000 spectateurs. Les entraînements des sportifs professionnels doivent se dérouler à huis clos.

Le chant choral ne sera autorisé que moyennant le port généralisé du masque. Porter le masque sera aussi obligatoire lors des marchés et des foires organisées à l'extérieur et à l'intérieur. Les visites seront par ailleurs strictement limitées dans les établissements de soins.

Enfin, les Hautes Ecoles ont mandat d’organiser un enseignement à distance lors des cours magistraux ou séminaires de groupe. Certaines situations particulières peuvent toutefois faire exception.

Les mesures entrent en vigueur ce vendredi à 23h00. Elles sont valables jusqu'au 30 novembre.

La situation épidémiologique est très préoccupante dans le canton de Fribourg, relèvent les autorités. Il compte déjà 1043 nouveaux cas positifs depuis lundi. Jeudi, 60 personnes étaient hospitalisées à l'Hôpital fribourgeois (HFR), dont cinq aux soins intensifs.

10h30: Le Jura ferme ses bars et restaurants

Devant la forte augmentation des cas de coronavirus, le canton du Jura prend de nouvelles mesures sanitaires. Il interdit notamment les réunions, rassemblements ou manifestations de plus de 15 personnes dans l'espace public et privé.

Les cérémonies funéraires et religieuses sont toutefois exemptées de cette interdiction, sous réserve d'un plan de protection adéquat (port du masque et enregistrement des identités), indique vendredi le canton du Jura. Des dérogations peuvent être accordées pour les évènements prévus ce week-end. Le Gouvernement peut aussi autoriser des exceptions s'il existe un intérêt public prépondérant.

Les établissements publics tels que les bars et les restaurants devront fermer tous les jours à 22h00 au plus tard. Seules quatre personnes au maximum pourront être assises à la même table, à l'exception des personnes vivant dans le même ménage. L’enregistrement des identités est strictement appliqué.

Les bars de nuit, boîtes de nuit, discothèques, ou clubs érotiques seront eux fermés. La mesure s'applique également aux centres de fitness.

Sports d'équipe interdits

Les sports d'équipe et de contact seront interdits, à l’exception de la pratique à huis-clos à titre professionnel et de l'entraînement à titre individuel. Les chorales ne pourront plus répéter et donner des représentations.

Les visites seront par ailleurs restreintes dans les établissements hospitaliers, médico-sociaux, les unités de vie psycho-gériatriques, les appartements protégés et les institutions sociales. Chaque résident pourra désigner jusqu’à deux personnes pouvant lui rendre visite et recevoir la visite de l'une d'entre elles au maximum durant une heure par jour.

Port du masque obligatoire

Le port du masque sera obligatoire en permanence sur les lieux de travail clos, sauf pour des raisons médicales ou des impératifs de sécurité. Les personnes travaillant seules ne sont pas soumises à cette obligation. Le masque devra également être porté dans les marchés et foires et la consommation de boissons et d'aliments sur place sera interdite.

Les élèves et étudiants devront obligatoirement porter le masque dans le périmètre des écoles secondaires et postobligatoires lorsqu'ils ne sont pas assis en classe. Enfin, les camps de ski, les camps de sport, les voyages d’études et toutes les activités exigeant un séjour à l'extérieur du domicile au sein des écoles sont supprimés jusqu'à nouvel avis.

Contaminations en forte hausse

L'objectif est de limiter les nouvelles infections pour ne pas saturer l'Hôpital du Jura, tout en préservant une société la plus ouverte possible, relève le communiqué. Les contaminations sont en très forte augmentation dans le canton du Jura, qui se situe parmi les régions les plus critiques au niveau européen, mais aussi en Suisse.

Le nombre de patients hospitalisés a presque été multiplié par cinq en une semaine passant de 11 vendredi dernier à 50 aujourd’hui, relève le canton. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis l'apparition de la pandémie au printemps. Par ailleurs, six personnes sont décédées lors de sept derniers jours.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur dès ce vendredi à 17h00. Elles sont valables jusqu’au 15 novembre à minuit.

