Performance positive en novembre pour les caisses de pension

lundi, 19.12.2016

Les caisses de pension suisses ont enregistré en novembre une performance positive de 0,13% sur leurs placements, après une baisse le mois précédent, a annoncé UBS lundi.

L'élection de Donald Trump à la présidence américaine a profité au marché des actions, mais la contreperformance des obligations a pesé sur les rendements.

Les grandes caisses de pension disposant d'avoirs sous gestion de plus de 1 mrd CHF ont vu leur rendement augmenter de 0,16% pendant le mois sous revue, selon l'étude d'UBS. Celles avec des avoirs de 300 mio à 1 mrd ont enregistré une hausse de 0,14% et les caisses disposant de moins de 300 mio ont réalisé +0,12%.



Entre janvier et novembre, le rendement s'établit à +2,29%. - (awp)