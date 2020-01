Les caisses de pension à la fête en 2019, selon un recensement d'UBS

Les caisses de pension ont nettement relevé la tête l'an dernier, générant en moyenne des rendements de 11,07% - frais déduits - contre un déficit de 3,28% en 2018, selon un échantillonnage compilé par UBS.

Les plus petites caisses affichent une performance de plus de 11,4%, contre moins de 10,5% pour celles de plus d'un milliard de francs.(Keystone)

Les institutions de prévoyance ont réalisé une performance de 0,35% en moyenne en décembre et de 11,07% pour l’ensemble de l’année dernière, après déduction des frais, selon un échantillonnage compilé par UBS.



Le niveau annuel des rendements a suivi une logique hiérarchique inversée, les plus petites caisses (moins de 300 millions sous gestion) affichant une performance de plus de 11,4%, contre moins de 10,5% pour les établissements de plus d'un milliard de francs.



Par classes d'actifs, les actions helvétiques ont bouclé l'année avec un rendement de plus de 30%, loin devant leurs homologues internationales (22,9%). Les placements privés ont rapporté 9,1% et les engagements immobiliers 7,5. En queue de classement figurent les fonds spéculatifs (2,3%) derrière les obligations en francs (2,9%).



Les caisses ont d'ailleurs revu leurs allocations d'actifs, privilégiant les segments les plus juteux. La part des placements en actions a ainsi progressé de 55 points de base à 28,73%.



L'immobilier a gagné 1,5 point de pourcentage à 20,66%. La répartition par devises laisse entrevoir un désamour pour l'euro (-1,67 point de pourcentage à 6,26%) et l'étalage géographique pour l'Amérique du Nord (près d'un point de pourcentage en moins).(awp)