Les Bourses européennes en très légère hausse avant Noël

mardi, 24.12.2019

Les Bourses européennes ont terminé en petite hausse mardi avant Noël, dans une séance écourtée et désertée par de nombreux investisseurs.

L'annonce à la mi-décembre d'un accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington a poussé les indices américains et européens à des niveaux record. (Keystone)

"Le marché allemand, un des acteurs majeurs en Europe, étant fermé, cela a contribué à renforcer l'humeur atone", observe David Madden, analyste chez CMC Markets. "L'absence de nouvelles géopolitiques majeures a maintenu la volatilité à un niveau bas" tandis que les volumes ont été réduits à peau de chagrin, a-t-il ajouté.

D'autres places européennes sont, en outre, restées fermées.

Tout comme les marchés européens, Wall Street fermera aussi plus tôt qu'à l'accoutumée.

"L'année 2019 touche doucement à sa fin et restera probablement dans les mémoires comme l'une des meilleures années de la décennie, à moins que nous n'assistions à une correction importante et improbable dans la dernière semaine", a souligné de son côté Guilhem Savry, responsable de la recherche macroéconomique chez Unigestion.

L'annonce à la mi-décembre d'un accord commercial préliminaire entre Pékin et Washington a rassuré les investisseurs, qui espèrent une signature début janvier, et poussé les indices américains et européens à des niveaux record.

Au plan politique, Pékin s'est engagé à davantage soutenir en 2020 les petites entreprises, les plus dynamiques dans la création d'emplois, face à un ralentissement économique accentué par une guerre commerciale avec Washington.

L'Eurostoxx a perdu 0,06%.

Du côté des valeurs

LES DISTRIBUTEURS DANS LE VERT

A la Bourse de Londres, les chaînes de supermarchés se sont affichées pour la plupart en hausse pendant ce dernier jour des achats de Noël, malgré de récentes statistiques moroses pour le secteur. Ocado a pris 1,56% à 1.269,50 pence, Tesco 0,16% à 253,40 pence et JD Sports Fashion 0,29% à 834,40 pence.

L'AERIEN BOUGE PEU

A Paris, Dassault Aviation a grappillé 0,50% à 1.196 euros, Safran a fini stable à 140,85 euros et Thales a pris 0,19% à 93,84 euros. Le ministère grec de la Défense a annoncé lundi avoir signé avec ces entreprises françaises des contrats d'entretien et de mise à niveau de ses avions Mirage. (awp)

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: 0,00% à 6.029,55 points

Francfort - Dax: fermé

Londres - FTSE 100: +0,11% à 7.632,24 points

Milan - FTSE MIB: fermé

Madrid - IBEX 35: +0,02% à 9.661,80 points

Lisbonne - PSI 20: fermé

Bourse suisse - SMI: fermé

Amsterdam - AEX: +0,02% à 609,33 points

Bruxelles - BEL 20: +0,06% à 3.992,13 points