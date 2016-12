Les Bourses de Shanghai et Shenzhen finissent en hausse

lundi, 26.12.2016

Les Bourses de Shanghai et Shenzhen ont fini en hausse lundi, le marché reprenant des couleurs après les pertes enregistrées plus tôt dans le mois.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,4% tandis que celui de la Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, a fini en hausse de 0,37%.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a gagné 0,4%, soit une progression de 12,42 points, pour finir à 3122,57 points, dans un volume d'affaires de 170,6 milliards de yuans (23,52 milliards d'euros).



L'indice composite de la Bourse de Shenzhen, deuxième place de Chine continentale, a fini en hausse de 0,37%, prenant 7,31 points pour finir à 1978,37 points, dans un volume d'affaires de 207,7 milliards de yuans (28,58 milliards d'euros).



La Bourse de Hong Kong était fermée pour cause de jour férié.



Malgré la petite hausse de lundi, l'indice composite de la Bourse de Shanghai affiche toujours un recul de près de 4% depuis le début du mois de décembre.



"Les investisseurs ont massivement racheté des actions des sociétés de construction ferroviaire et des sociétés de courtage, à la suite des baisses récentes de ces actions", a indiqué à l'AFP Zhang Fayu, directeur de la recherche de la société d'investissement non-cotée Million Tons Capital.



"Mais le marché manque d'enthousiasme dans les échanges au fur et à mesure que la fin de l'année approche", a-t-il ajouté.



Les actions des sociétés de construction ferroviaire ont progressé à la Bourse de Shanghai. China Communications Construction a bondi de 7,93%, à 16,20 yuans, tandis que China State Construction Engineering a gagné 3,59%, à 9,24 yuans. China Railway Construction a pris 2,66%, à 11,96 yuans.



Les actions des sociétés de courtage ont aussi progressé. Sur le marché de Shenzhen, l'action First Capital Securities est montée de 2,47% à 34,84 yuans et celle de Guoyuan Securities a pris 3,18% à 20,10 yuans. - (awp)