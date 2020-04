Bourses asiatiques: Tokyo et Hong Kong ont repris de la vigueur

lundi, 06.04.2020

Les Bourses asiatiques ont retrouvé de l'allant lundi, soulagées par des bilans encourageants en Europe ce weekend sur le front du Covid-19.

L'indice vedette Nikkei de Tokyo a terminé la séance sur une hausse de 4,24%, à 18'576,30 points.(Keystone)

Les investisseurs sur le marché asiatique ont visiblement été soulagés par les bilans encourageants en Europe ce weekend sur le front du Covid-19, alors que le gouvernement japonais se préparait à déclarer l'état d'urgence dans les régions affectées.



L'indice vedette Nikkei de Tokyo a terminé la séance sur une hausse de 4,24%, à 18'576,30 points, alors que l'indice élargi Topix a pour sa part fini en progression de 3,86% à 1376,30 points.



Un ralentissement du nombre de décès liés au Covid-19 a été constaté dimanche en Italie, en Espagne et en France, faisant naître les espoirs de voir la pandémie amorcer son reflux en Europe.



"Les investisseurs ont réagi positivement" à ces données, même si elles nécessitent d'être confirmées dans la durée, a estimé dans une note Yoshihiro Ito, stratégiste en chef pour Okasan Online Securities.



Au Japon en revanche, la déclaration d'un état d'urgence était imminente dans les régions de l'archipel les plus affectées par la pandémie, dont Tokyo.



Mais cette mesure avait été largement anticipée par les investisseurs à la Bourse de Tokyo depuis plusieurs jours.



Par ailleurs, ce dispositif ne reviendrait quasiment qu'à valider juridiquement un état de fait dans la capitale japonaise, de nombreux Tokyoïtes évitant déjà les sorties non indispensables, à la suite d'appels répétés en ce sens des autorités locales.



A Hong Kong, l'indice Hang Seng a également terminé la journée sur une franche progression de 2,21% à 23'749,12 points.



Les Bourses de Chine continentale étaient quant à elles fermées lundi en raison d'un jour férié dans le pays.

Du côté des valeurs

TÉLÉCOMS NIPPONS EN FORME: les opérateurs japonais des télécommunications ont largement attiré les investisseurs, profitant du développement du télétravail dans l'archipel, ce qui mobilise les réseaux télécoms et qui devrait encore s'amplifier avec l'état d'urgence. L'opérateur mobile NTT DoComo a ainsi gagné 6,78% à 3369 yens, KDDI 5,78% à 3278 yens et SoftBank Group 7,61% à 4016 yens.



FUJIFILM TOUJOURS PORTÉ PAR AVIGAN: l'action Fujifilm a encore bondi de 6,97% à 6166 yens. Selon le quotidien économique Nikkei le gouvernement japonais va tripler ses stocks du médicament anti-grippal du groupe Avigan, dont l'efficacité contre le coronavirus est actuellement testée. Le titre du chimiste Denka, unique fabricant japonais d'un composant de ce médicament, s'est envolé lundi de 19,53% à 3085 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le yen se repliait nettement face au dollar, à raison d'un dollar pour 109,20 yens vers 09H00 GMT, contre 108,55 yens vendredi à 21H00 GMT.La monnaie japonaise était également en recul face à l'euro, qui s'échangeait pour 117,84 yens contre 117,25 yens vendredi.La monnaie européenne faiblissait légèrement face au dollar vers 09H00 GMT, à raison d'un euro pour 1,0791 dollar contre 1,0801 vendredi à 21H00 GMT.Du côté du pétrole, après une envolée en fin de semaine dernière alimentée par les espoirs d'une fin prochaine de la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie, les cours sont repartis en baisse lundi en Asie.Le marché subissait notamment le report à jeudi d'une réunion des pays exportateurs de pétrole (Opep), initialement prévue lundi, ce qui éloignait la perspective d'un accord entre Russes et Saoudiens.Vers 09H00 GMT le prix du baril de brut américain WTI reculait ainsi de 3,07% à 27,47 dollars, tandis que celui du baril de Brent de la mer du Nord lâchait 2,99% à 33,09 dollars.(awp)