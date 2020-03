Roche: les USA autorisent un test de dépistage du coronavirus

vendredi, 13.03.2020

Les autorités américaines ont autorisé en urgence un test de dépistage du coronavirus développé par le laboratoire Roche.

Roche mettra à disposition plusieurs millions de ces tests chaque mois. (Keystone)

Le test de dépistage du coronavirus développé par le laboratoire Roche pourra être effectué sur les machines de diagnostic du groupe pharmaceutique bâlois.



L'Agence américaine des médicaments (FDA) a homologué en procédure d'urgence le test Cobas Sars-Cov-2, permettant la détection du coronavirus, a précisé le géant rhénan vendredi dans communiqué.



Ce test de dépistage sera également disponible sur les marchés acceptant le label CE.

Les hôpitaux peuvent effectuer le test sur les machines Cobas 6800 et Cobas 8800 disponibles aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.



Roche mettra à disposition plusieurs millions de ces tests chaque mois et se dit prêt à en livrer "autant que possible", allant jusqu'aux "limites des capacités de production".(awp)