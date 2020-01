Des formations pour inciter les employés à mieux protéger la planète

lundi, 13.01.2020

Les associations Employés Suisse et Swisscleantech s’allient pour encourager le dialogue et la participation en entreprise en matière de développement durable.

SG



Employés Suisse et Swisscleantech ont élaboré des formations qui montrent aux collaborateurs comment ils peuvent inciter leur entreprise à réduire leurs émissions carbones. (Pixabay)

Des formations pour inciter les employés à exercer plus d'influence sur l'orientation écologique de leur entreprise. C'est ce que proposent désormais Employés Suisse et Swisscleantech.

Quatorze collaborateurs d’entreprises de l’industrie comme ABB, Lonza ou Siemens ont participé au premier cours proposé par les deux associations.

"Pour empêcher la catastrophe climatique imminente, des changements profonds sont nécessaires. Nous avons besoin de solutions innovantes des entreprises et de bonnes conditions-cadres politiques. L’engagement des collaborateurs est tout autant demandé. Ces derniers, de par leur participation au sein de l’entreprise, peuvent motiver leur employeur à mieux protéger le climat", indiquent les deux associations dans un communiqué. C’est pour cette raison qu’Employés Suisse et Swisscleantech ont élaboré un nouveau format de formation qui montre aux collaborateurs comment ils peuvent inciter leur entreprise à mieux protéger le climat et à être plus active en faveur du développement durable.

Le partenariat entre Employés Suisse et Swisscleantech va au-delà des formations. Les deux entités s’allient dans le but de pousser l’économie suisse à un développement plus durable. Employés Suisse est devenu membre de Swisscleantech et propose à ses membres de devenir "Friends of Swisscleantech". Cette affiliation s’adresse aux personnes privées qui veulent soutenir le travail politique de l’association économique et faire partie d’un mouvement faisant avancer l’économie, la politique et la société vers la neutralité climatique.