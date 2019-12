La demande en informaticiens toujours importante

mercredi, 18.12.2019

Les annonces de postes dans le secteur informatique affichent une forte progression en décembre, selon l'indice Michael Page.

Dans le secteur informatique, les testeurs de logiciels, les développeurs et les spécialistes SAP figurent parmi les qualifications les plus recherchées par les recruteurs. (Keystone)

La demande en spécialistes informatiques reste toujours importante en Suisse, les annonces de postes pour ce domaine affichant une forte progression en décembre. Cette tendance positive devrait se poursuivre l'année prochaine, a estimé le spécialiste du recrutement Michael Page.

Le total des annonces pour des emplois vacants a reculé de 3,3% comparé à novembre, mais a bondi de 8,4% sur un an, a précisé Michael Page mercredi dans le cadre de son indice de l'emploi mensuel.

La tendance est similaire par région linguistique, la partie alémanique du pays enregistrant un repli mensuel de 3,2%, contre une progression de 8,5% sur une base annuelle. En Romandie, les offres de postes vacants se sont repliées de 4,3% sur un mois et ont crû de 7,4% comparé à la même période l'année dernière.

Dans le secteur informatique, les testeurs de logiciels (+9% sur un mois et +4,2% sur un an), les développeurs (+3,4% et +13%) et les spécialistes SAP (+3,1% et -0,7%) figurent parmi les qualifications les plus recherchées par les recruteurs.

Le domaine de la science a également le vent en poupe, notamment les chimistes, les chercheurs et les laborantins. (awp)