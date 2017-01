L'optimisme des analystes sur la conjoncture progresse en janvier

mercredi, 25.01.2017

Les analystes sont plus optimistes concernant l'évolution conjoncturelle et des marchés financiers en Suisse, selon un sondage réalisé en janvier par Credit Suisse et CFA Society Switzerland.

A moyen terme, les analystes tablent sur une dynamique conjoncturelle favorable.

Parmi les personnes interrogées, 74,1% estiment que la conjoncture suisse ne connaîtra pas d'accélération ni de ralentissement dans six mois, 22,2% prévoient une accélération et seulement 3,7% un ralentissement. Le baromètre de CS et du CFA s'établit ainsi en hausse à 18,5 points, ont précisé les auteurs du sondage dans un communiqué.



A moyen terme, "les analystes tablent sur une dynamique conjoncturelle favorable", a précisé l'étude. Les spécialistes s'attendent à une croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) de 1,4% cette année et de 1,6% en 2018. L'inflation devrait également prendre l'ascenseur, avec un renchérissement des prix de 0,3% sur l'exercice en cours et de 0,6% le suivant.



Parmi les événements politiques susceptibles de provoquer des turbulences sur le marché suisse des actions, 30% des sondés ont nommé l'élection présidentielle en France et 29% ont cité le référendum sur la réforme de l'imposition des entreprises III et les élections fédérales en Allemagne. - (awp)