Les affaires de Bossard étonnamment stables au 4e trimestre

lundi, 30.11.2020

Les affaires se sont révélées relativement bonnes pour le groupe zougois Bossard au quatrième trimestre, selon son directeur général.

Le fait que l'économie n'ait pas été complètement paralysée en certains endroits en Europe ou Etats-Unis est venu soutenir l'activité. (Keystone)

Bossard, dont les ventes ont fortement souffert cette année des effets liés à la pandémie de coronavirus, a pu redresser quelque peu la barre durant le 3e trimestre. Désormais, le directeur général du spécialiste zougois des systèmes de fixation, Daniel Bossard, se veut confiant pour le proche avenir, à la lumière d'évolution étonnamment stable durant le 4e trimestre.

"En septembre et en octobre, les affaires se sont révélées relativement bonnes, compte tenu des nouvelles mesures mises en oeuvre pour endiguer la 2e vague de la pandémie de coronavirus", a indiqué lundi dans une interview accordée à AWP Daniel Bossard. Le fait que l'économie n'ait pas été complètement paralysée en certains endroits en Europe ou Etats-Unis est venu soutenir l'activité.

Il convient cependant d'observer que le nombre de nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19 n'était pas très élevé en octobre. Les affaires de décembre sont aussi importantes, même si il faut compter avec la pause de Noël. Reste que le groupe établi à Zoug devrait parvenir à remplir l'objectif visé en termes de ventes annuelles, celles-ci étant toujours attendues entre 700 et 800 millions de francs, affirme M. Bossard.

Côté rentabilité, un marge d'exploitation au niveau Ebit de l'ordre de 10% semble réaliste, poursuit M. Bossard. Durant le premier semestre, celle-ci s'est établie dans la fourchette visée de 10 à 13%.

De l'avis de Daniel Bossard, qui représente à la tête de la firme de Suisse centrale la 7e génération de la famille fondatrice, le groupe évolue toujours de manière favorable, notamment dans son activité de sous-traitance automobile, laquelle génère environ 10% du chiffre d'affaires global. "Les prévisions pour l'année à venir sont à nouveau à la hausse, tant pour les fabricants que pour les fournisseurs. Nous sommes très confiants à cet égard", a déclaré M. Bossard.

Dans le secteur automobile, les véhicules électriques jouent un rôle toujours plus important pour l'entreprise. "Les ventes dans le secteur de la mobilité électrique représentent désormais entre 6 et 7% du chiffre d'affaires du groupe, soit plus de la moitié des revenus générés avec l'ensemble de l'industrie automobile", a détaillé M. Bossard.

La société de Suisse centrale compte actuellement une vingtaine de clients dans le domaine des véhicules électriques, notamment des fabricants d'autobus, de scooters, de motos et de voitures particulières. Cette clientèle recense aussi d'autres sous-traitants ainsi que des fabricants de batteries ou de stations de recharge.

Confiant, M. Bossard peut aussi s'appuyer sur le fait que la réintroduction de mesures de chômage partiel ne figure pas à l'ordre du jour des discussions de la direction, malgré la 2e vague de la pandémie. La société zougoise n'a supprimé aucun emploi cette année, hors fluctuations naturelles de l'effectif qui totalise actuellement 2410 salariés, soit une vingtaine de moins qu'à l'issue de l'an dernier. (awp)