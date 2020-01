Richemont voit ses ventes trimestrielles progresser

vendredi, 17.01.2020

Les activités en Europe et la joaillerie ont dopé les ventes de Richemont au troisième trimestre.

La région Europe a bondi de 10% à 1,26 milliard.(Keystone)

Le groupe de luxe Richemont a vu ses ventes du 3e trimestre de son exercice décalé 2019/2020 s'inscrire en hausse grâce notamment aux activités en Europe et la joaillerie. Hong Kong a continué de peser sur la marche des affaires, annonce la société genevoise vendredi.



D'octobre à décembre, le chiffre d'affaires a pris 6% à 4,16 milliards d'euros, et une hausse de 4% hors effets d'échange, selon le communiqué.



Ce chiffre est supérieur au consensus AWP. Les analystes interrogés anticipaient en moyenne des recettes de 4,12 milliards d'euros.



Au troisième trimestre, la région Europe a bondi de 10% à 1,26 milliard et l'Asie-Pacifique a pris 3% à 1,43 milliard, freinée par les manifestations à Hong Kong.



La joaillerie également soutenu le trimestre: elle est en hausse de 9% à 2,16 milliards tandis que l'horlogerie s'est adjugé 4% à 818 millions.



Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'est étoffé de 8% à 11,6 milliards et de 5% hors effet de change.(awp)