Les résultats d’UBS ont bien résisté au risque pandémique

mardi, 21.07.2020

Les activités du groupe bancaire UBS ont dépassé les attentes au deuxième trimestre.

Le siège zurichois du groupe bancaire UBS dont les baisses du bénéfices net et du produit d'exploitation, ce trimestre, ont été limitées. (Keystone)

UBS a fait preuve de résilience au deuxième trimestre, dans un contexte marqué par la pandémie de coronavirus. Les résultats ont dépassé les attentes des analystes.

La grande banque a enregistré un bénéfice net de 1,23 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 11,5% sur un an, a-t-elle indiqué mardi. L'évolution a été similaire pour le bénéfice avant impôts, en repli de 10% sur un an à 1,58 million, mais en progression de 5% en excluant les provisions pour crédits, lesquelles se sont élevées à 272 millions.

Le produit d'exploitation a essuyé une légère baisse de 1,7% sur un an à 7,40 milliards, pour des charges de 5,82 milliards. Le ratio coûts-revenus s'est détérioré d'un point de pourcentage à 75,8%. Le ratio de levier (CET1, pleinement appliqué) s'est inscrit à 3,92%, contre 3,84% un an plus tôt. L'afflux d'argent nouveau a atteint 9 milliards dans la gestion de fortune.

Les résultats ont dépassé les attentes du consensus. Les analystes tablaient en moyenne sur un produit d'exploitation de 7,30 milliards, des charges d'exploitation de 5,85 milliards et un bénéfice avant impôts de 1,28 milliard. Pour le bénéfice net, le consensus s'était établi à 932 millions.

En raison de l'incertitude liée à la pandémie, il faut s'attendre à des provisions pour crédits élevées au second semestre, mais en dessous de celles enregistrées au premier semestre, précise la banque. Toutefois, la majorité de l'exposition aux crédits est en Suisse ou dans la gestion de fortune, soit de bonne qualité. (AWP)



