Manor: les grands magasins rouvrent leurs portes le 11 mai

jeudi, 07.05.2020

Les activités des 60 grands magasins Manor reprennent à partir du 11 mai 2020 en Suisse.

MH



Les entrées seront échelonnées et quantitativement limitées.(Keystone)

Le 11 mai, trois semaines après le premier assouplissement annoncé par le Conseil fédéral notamment pour les salons de coiffure, les magasins de bricolage et les fleuristes, c'est au tour des écoles obligatoires et des magasins de rouvrir en Suisse. Les 60 filiales de la chaîne de grands magasins Manor sont également autorisées à reprendre leurs activités ce jour-là. Cela signifie que Manor peut offrir à ses clients l’ensemble de son assortiment non seulement dans sa boutique en ligne mais aussi dans ses magasins.

L’entreprise a élaboré un concept de protection global afin de mettre en œuvre les directives de l’OFSP et de l’ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral. Les mesures de sécurité comprennent des panneaux en plexiglas aux caisses, des entrées échelonnées et quantitativement limitées, des marquages de distance ainsi que des travaux réguliers de désinfection et de nettoyage aux caisses, dans les vestiaires et sur les poignées.

Représentée dans toutes les régions du pays, l’entreprise emploie environ 9100 collaborateurs et forme actuellement 340 apprenants.