Novartis: les actionnaires ont accepté toutes les propositions

vendredi, 28.02.2020

Les actionnaires de Novartis ont notamment voté durant l'assemblée générale un dividende de 2,95 francs par action, en hausse pour la 23ème fois consécutive.

Au total, 1189 actionnaires étaient présents à l'assemblée générale, représentant 59,09% des actions en circulation.(Keystone)

Réunis vendredi à Bâle en assemblée générale, les actionnaires de Novartis ont accepté toutes les propositions du conseil d'administration. Ils ont notamment voté un dividende de 2,95 francs par action, en hausse pour la 23ème fois consécutive.



Jörg Reinhardt a été confirmé comme président de l'organe de surveillance, ainsi que tous les administrateurs qui se représentaient. Bridgette Heller et Simon Moroney ont été élus pour la première fois au conseil d'administration.

Le rapport des rémunérations 2019 a aussi été approuvé, tout comme les rémunérations futures du conseil d'administration et de la direction, a précisé Novartis vendredi.

La proposition de détruire 60,3 millions d'actions a aussi passé la rampe. Elle intervient dans le cadre des 7e et 8e programmes de rachat d'actions en 2019.



Au total, 1189 actionnaires étaient présents, représentant 59,09% des actions en circulation. A noter que l'assemblée a eu lieu juste avant que le Conseil fédéral n'interdise toute manifestation publique regroupant plus de 1000 personnes.(awp)