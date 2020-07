Partners Group a surperformé dans les infrastructures et l’immobilier privés

mardi, 14.07.2020

Les actifs sous gestion du groupe zougois ont progressé de 2% à 96,3 milliards au premier semestre 2020. La pandémie a momentanément fait chuter les investissements.

Piotr Kaczor



David Layton, co-CEO de Partners Group depuis un an et demi, souligne la surperformance d'ensemble des portefeuilles par rapport aux marchés cotés.

Partners Group a enregistré une modeste progression, d’un peu plus de 2%, de ses actifs sous gestion à 96,3 milliards de dollars au cours du premier semestre 2020. Ainsi que l’a annoncé mardi le groupe zougois centré sur les marchés privés, ou non cotés, la croissance et les volumes...