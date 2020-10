Bourse Zurich: nouveau trou d'air sur fond de seconde vague

mercredi, 28.10.2020

Les 30 principales cotations de la place zurichoise étaient toutes drapées de rouge mardi matin.

A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) chutait de 1,85% à 9704,35 points.(Keystone)

La Bourse suisse a ouvert sa troisième séance d'affilée dans le rouge vif mercredi, son indice phare SMI frôlant la barre symbolique des 9700 points dès les premiers échanges, alors que se multiplient un peu partout les mesures restrictives afin d'enrayer ce qu'il est convenu d'appeler la seconde vague de Covid-19.



Les principaux indices de Wall Street ont bouclé en ordre dispersé mardi, sous l'effet combiné de l'anxiété à une semaine d'une élection présidentielle américaine sous haute tension mais aussi de la bonne santé des géants du numérique.



"L'ambiance est plombée par les inquiétudes au sujet de l'explosion du nombre d'infections au Covid-19 et des diverses nouvelles mesures gouvernementales introduites au Royaume-Uni, en France, en Espagne et en Italie afin d'endiguer la crise sanitaire", relève dans son commentaire matinal David Madden, de CMC Markets.



A 09h15, le Swiss Market Index (SMI) chutait de 1,85% à 9704,35 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,99% à 1496,54 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 1,63% à 12'135,95 points. Les 30 principales cotations de la place zurichoise étaient toutes drapées de rouge.



Sans nouvelle particulière, Logitech (-0,2%) signait la moins mauvaise performance, alors que Swisscom et Givaudan (-0,9% chacun) se disputaient la seconde place.

Novartis (-1,7%) a entamé une collaboration avec la biotech zurichoise Molecular Partners (+30,2%) en vue du développement d'un traitement contre la Covid-19.

Les deux autres poids lourds du SMI Roche (-1,3%) et Nestlé (-1,0%) soutenaient péniblement le marché.



Straumann (-6,8%) écopait de la lanterne rouge, après la publication de chiffres quasiment stables au troisième trimestre et conformes aux attentes de la communauté financière.



Les bancaires UBS (-3,0%) et Credit Suisse (-3,9%) étaient également dans le wagon de queue.



La banque aux trois clés, qui a vu son objectif de cours légèrement relevé par Deustche Bank, a annoncé un partenariat avec la plateforme immobilière Homegate.



Partners Group (-1,3%) faisait mieux que la moyenne, après une entame de couverture à "hold" de la part de Société Générale, qui considère actuellement le titre à sa juste valeur.(AWP)