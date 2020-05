20 millions de masques arriveront cette semaine en Suisse

lundi, 27.04.2020

Les 20 millions de masques qui arriveront cette semaine en Suisse seront acheminés dans quatre avions.

L'offre en masques textiles est en hausse, mais la majorité ne protège pas suffisamment contre le coronavirus.(Keystone)

La Suisse va recevoir 20 millions de masques cette semaine. Leur qualité a été scrupuleusement testée, a indiqué lundi Markus Näf, coordinateur des achats auprès du Département fédéral de la défense (DDPS).



Le Laboratoire de Spiez a testé 60 modèles. Quinze d'entre eux ont été retenus, a expliqué M. Näf. La Chine a en outre fait de grands efforts au niveau de la sécurité et des attestations des masques qu'elle produit. Seuls des produits certifiés sont importées.



On peut avoir confiance, a-t-il fait valoir, rejetant les reproches de la presse dominicale selon laquelle la pharmacie de l'armée a commandé des masques de mauvaise qualité et non conformes. Des équipes sur place dans les pays producteurs évaluent les commandes, a ajouté le brigadier.

Dans quatre avions

Les 20 millions de masques qui arriveront cette semaine en Suisse seront acheminés dans quatre avions. Il faudra ensuite cinq camions avec remorques pour les transporter à bon port en Suisse.



La Confédération travaille aussi avec l'industrie textile pour la fabrication de masques en tissu. Lavables et réutilisables, ils permettront de fournir encore plus de masques à la population.



L'offre en masques textiles est en hausse, mais la majorité ne protège pas suffisamment contre le coronavirus. Il faut utiliser des tissus particuliers pour atteindre un haut niveau de protection et être dans les normes. L'institut fédéral EMPA réalise des tests et va émettre des recommandations sur les textiles à utiliser.(awp)

