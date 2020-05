Football: la compétition suisse va d'abord reprendre à huis clos et à la TV

vendredi, 29.05.2020

Les 20 clubs de la Swiss Football League l’ont décidé. Le championnat de Suisse de football reprendra le 19 et 20 juin. Un retour sur les terrains attendus qui permettrait de sauver les meubles d’un point de vue économique.

Matteo Ianni



"Il serait toujours préférable de jouer à huis clos plutôt que de ne pas jouer du tout, affirme Oliver Hoff, directeur de l’institut de recherche indépendant Rütter Soceco, qui a réalisé l’étude «Economie du sport en Suisse» pour l’Office fédéral du sport en 2020. (Keystone)

C’était dans l’air, c’est désormais officiel : le Championnat de Suisse de football va reprendre. Réunis à Berne en assemblée extraordinaire, les 20 clubs de la Swiss Football League ont voté pour une reprise de la saison. De manière précise, 17 clubs ont voté pour la reprise, deux se sont abstenus et un a voté contre.

Une décision qui suit les annonces effectuées mercredi par le Conseil fédéral concernant le retour des manifestations sportives réunissant jusqu'à 300 personnes à nouveau possible à partir du 6 juin.

Reprendre pour perdre moins

Comme attendu, la Super League reprendra le samedi 20 juin, à huis clos, et devrait se terminer le 2 ou 3 août. Suivrait dès lors la Coupe de Suisse, qui s'était arrêtée en mars au stade des quarts de finale. Le premier match de la Challenge League est quant à lui programmé au vendredi 19 juin. A noter que les clubs pourront disputer des matchs amicaux à partir du 6 juin pour affiner les derniers réglages.

Si le huis clos faisait office d’épouvantail pour de nombreux clubs, dont le FC Bâle et le FC Sion, cela semble être au final la solution la moins mauvaise d’un point de vue économique.

«Il serait toujours préférable de jouer à huis clos plutôt que de ne pas jouer du tout, affirme Oliver Hoff, directeur de l’institut de recherche indépendant Rütter Soceco, qui a réalisé l’étude «Economie du sport en Suisse» pour l’Office fédéral du sport en 2020.

«Ce n’est évidemment pas une solution idéale, mais de manière générale, reprendre un championnat fait perdre moins d’argent qu’un arrêt général. En effet, les clubs de foot vivent à travers quatre sources de revenus : la billetterie/restauration, le merchandising/sponsoring, les droits TV et les transferts de joueurs. Avec le huis clos, seul un de ces piliers serait bridé, celui de la billetterie et de la restauration.»

Expérience sonore à la TV

Teleclub, un acteur important en tant que diffuseur officiel, c’est lui aussi naturellement réjouit de la reprise. « Même si nous préférerions avoir des stades remplis de spectateurs, nous sommes heureux de pouvoir reprendre les retransmissions des matchs en direct, a expliqué Claudia Lässer, responsable Teleclub Sport, Teleclub Zoom et Bluewin. Nous sommes d’ailleurs actuellement en train de développer un concept sonore afin que, depuis son canapé, le téléspectateur puisse vivre une expérience authentique et sensationnelle ».

« Il est important pour nous de soutenir le football suisse, a commenté Wolfgang Elsässer, CEO CT Cinetrade et Teleclub. Nous avons, à cet égard, déjà payé le montant relatif aux droits de diffusion du mois de mai, ceci quand bien même nous ne savions pas si le football suisse reprendrait. Ce paiement est une preuve de solidarité et souligne notre solide partenariat avec la Swiss Football League et les clubs suisses »,

Dans son plan de relance, Teleclub envisage des promotions spéciales afin de permettre à tous les fans de s’inscrire facilement. Divers projets et idées sont actuellement à l’étude – l’une des variantes en cours de discussion est, par exemple, une promotion d’abonnement pour les détenteurs d’abonnements de saison.