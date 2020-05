Six Romands parmi les finalistes du prix de la Fondation W.A de Vigier

mardi, 19.05.2020

Les 10 start-up finalistes du W.A de Vigier Award sont désormais connues. Parmi elles, six Romands et une majorité de cleantechs.

MH



Les 10 finalistes du prix ​​de la Fondation WA de Vigier.

Le comité du prix W.A de Vigier, qui récompense les start-up les plus innovantes de Suisse, a dévoilé les 10 finalistes de cette édition 2020. Plusieurs Romands ont atteint cette dernière étape dont Annaida Technologies, EH Group Engineering, et MEMBRASENZ. Parmi les start-up sélectionnées, six d'entre elles proposent des solutions de technologies propres, et les autres proviennent des domaines des technologies médicales et de la robotique. La finale du 10 juin récompensera cinq start-up à hauteur de 500'000 francs.

«Il est évident que notre génération a des problèmes environnementaux urgents à régler. Ceci se reflète dans le nombre particulièrement élevé de start-up du domaine des cleantech qui ont fait acte de candidature cette année. Au lieu d’accepter des emplois très rémunérateurs au sein d’organisations bien établies, ces jeunes esprits brillants se mobilisent et font le choix d’agir en devenant des entrepreneurs et en traduisant des technologies prometteuses en solutions concrètes au bénéfice de tous» ajoute Regula Buob, Directrice de la Fondation W.A. de Vigier.

Les aspects suivants sont pris en compte lors de l’évaluation des projets: la personnalité des entrepreneurs, un niveau élevé d’innovation, la valeur ajoutée pour la société dans son ensemble, la viabilité technique et financière, ainsi que les perspectives commerciales et le potentiel de création d’emplois.

Découvrez les 10 finalistes

Annaida Technologies SA de Lausanne (VD) – Screening non invasif des embryons pour de meilleurs résultats des FIV

Les cliniques de fertilité sont soumises à la pression du désir d’enfant de leurs patients. Annaida développe actuellement un dispositif destiné à aider les médecins à choisir l’embryon le plus viable de manière non invasive.

Bloom Biorenewables SA de Marly (FR) – Alternatives durables aux molécules fossiles

Le pétrole est présent dans la plupart des produits utilisés au quotidien, ce qui nuit à l’environnement. Bloom a trouvé un moyen de transformer le bois et les déchets agricoles en matériaux renouvelables remplaçant complètement le pétrole. Grâce à cette solution, les entreprises disposent d’une alternative verte et locale, satisfont aux exigences de clients soucieux de l’environnement et les directives gouvernementales, paient moins de taxes sur le CO2 et contribuent à la lutte contre le changement climatique.

DePoly SA de Sion (VS) – Recyclage rentable du PET avec des produits chimiques respectueux de l’environnement

Le système de recyclage actuel détruit chaque année des tonnes de composites plastiques en PET. DePoly transforme le PET utilisé de faible valeur en ses composants chimiques d’origine de grande valeur qui peuvent être réutilisés pour fabriquer du plastique vierge. Cette solution valorise les déchets, tout en contribuant à un environnement plus propre.

EH Group Engineering SA de Prangins (VD) – Technologie innovante des piles à combustible pour une énergie propre

L’hydrogène serait une source d’énergie puissante et propre, mais elle s’est révélée trop chère, trop complexe et guère fiable pour une large utilisation sur le marché. EH Group a développé une technologie qui exploite la puissance de l’hydrogène de manière fiable et compacte, à faible coût et pour un investissement initial minimum.

FenX SA de Zurich (ZH) – Isolation haute performance durable pour l’industrie de la construction

Au moment du choix des matériaux d’isolation, l’industrie de la construction doit faire un compromis sur le prix, l’inflammabilité ou l’impact écologique. FenX a trouvé un moyen de transformer les déchets industriels en panneaux isolants très performants, sûrs, non-inflammables et avec une empreinte carbone minimum.

MEMBRASENZ Sàrl d’Ecublens (VD) – Membranes pour une production d’hydrogène plus efficace

L’hydrogène est un vecteur énergétique propre, mais son coût de production est élevé dans la mesure où il requiert beaucoup d’électricité. MEMBRASENZ a développé des membranes qui réduisent les coûts en électricité grâce à une méthode de production de l’hydrogène respectueuse de l’environnement. Grâce à ces membranes, les électrolyseurs de ses clients sont nettement plus performants que les dispositifs proposés par les concurrents en termes de consommation électrique. Cette solution contribue à la percée de la technologie de l’hydrogène vert.

Microcaps SA de Zurich (ZH) – Microcapsules de précision à l’échelon industriel

S’assurer que les médicaments sont diffusés dans les parties du corps concernées à un rythme spécifique représente un réel challenge dans la mesure où la taille des capsules qui libèrent ces substances actives n’est pas contrôlable. Microcaps a développé une technologie brevetée qui permet de contrôler la taille de ces microcapsules avec une précision suisse, de manière à ce qu’elles se comportent toutes exactement de la même manière. Ceci signifie que l’on peut directement décider sur mesure et prédire le profil de diffusion d’un médicament. la solution est également intéressante pour les parfums, les arômes et les probiotiques.

Oxara SA de Zurich (ZH) – Transformer les matériaux d’excavation en produits de construction durables

Tous les projets de construction commencent par l’enlèvement de tonnes de débris d’excavation, tandis que l’espace d’enfouissement nécessaire n’est pas suffisant. De plus, il y a une pénurie de béton de construction. C’est pourquoi Oxara a développé un mélange chimique qui transforme les déchets d’excavation en produits de construction respectueux de l’environnement. Ceci permet à l’industrie de la construction d’économiser des millions en frais d’enfouissement, tout en bénéficiant de suffisamment de matériaux de construction durables.

REA de Lausanne (VD) – Un dispositif intelligent de diagnostic à domicile des naissances prématurées

La plupart des femmes enceintes présentant un risque d’accouchement prématuré sont hospitalisées, mais donnent finalement naissance à terme. Rea développe une protection hygiénique intelligente qui analyse les sécrétions vaginales et prévient le médecin via une application s’il est nécessaire que la future maman se rende à l’hôpital. Cette solution permet à la femme enceinte d’être suivie tout en restant confortablement chez elle, lui épargnant potentiellement des mois d’hospitalisation non nécessaires et une surmédication.

Sevensense Robotics SA de Zurich (ZH) – Transformer des machines manuelles d’entretien des sols en robots mobiles

De nombreux fabricants de machines mobiles ont des difficultés à développer le niveau d’automatisation de leurs produits par manque d’expertise dans le domaine de la robotique. Sevensense a développé une solution clé en main transformant les machines manuelles en robots autonomes. Ceci catapulte ses clients au premier rang du marché très compétitif des robots en très peu de temps et à faible coût.

Le prix W.A. de Vigier est la plus ancienne distinction destinée aux jeunes entrepreneurs en Suisse. Un montant de 500 000 francs est distribué chaque année à cinq start-up suisses. Au cours des 31 dernières années, la Fondation a attribué au total plus de 11 millions de francs en capital de départ dans tous les secteurs.