Les «PIIGS» volent!

lundi, 14.08.2017

Burkhard Varnholt



Burkhard Varnholt, CIO Swiss Universal Bank / Deputy Global CIO

Il y a quelques mois, j’ai écrit que les taureaux ne pouvaient pas voler, et les cochons

pas davantage bien entendu. Pourtant, le Portugal, l’Italie, l’Irlande, la Grèce et

l’Espagne («PIIGS» en anglais, c.-à-d. cochons) comptent en 2017 parmi les marchés

boursiers les plus performants (voir graphiques 1 et 2), et ils pourraient gagner encore

en attrait pour les investisseurs étant donné l’appréciation de l’euro: premièrement, ces

pays sont moins axés sur les exportations que sur leur marché intérieur; deuxièmement,

le processus de redressement de leurs secteurs bancaire et immobilier n’est pas

encore achevé; troisièmement, leurs valorisations semblent relativement attractives.

Beaucoup de choses ont changé depuis le célèbre discours prononcé il y a cinq

ans par Mario Draghi, dans lequel il s’était engagé à faire tout ce qu’il faudrait pour

sauver l’euro: la Banque centrale européenne a racheté des emprunts à hauteur

de 2300 milliards d’euros pour permettre à tous ses membres, en particulier

les pays périphériques, de se remettre de leurs crises immobilières, bancaires et

économiques. Les chiffres conjoncturels impressionnants de la zone euro publiés la

semaine dernière révèlent l’ampleur de la reprise en Europe: il s’agit de la plus forte

progression trimestrielle depuis 2011 et du dix-septième trimestre consécutif de

croissance positive. Le dernier rapport économique d’Eurostat expose en détail le

redressement synchrone de la production,du tourisme. Ironiquement, son indice des directeurs d’achat a récemment chuté en raison d’un manque de matières premières. Sans cela, la croissance aurait été encore plus dynamique. Le tourisme, qui représente 11% de l’économie du pays, a progressé de 12% au premier semestre. À l’échelle internationale, la performance boursière espagnole se classe huitième cette année, juste derrière celle de la Grèce (+30% en USD). L’augmentation des bénéfices de 11% prévue et un ratio cours/bénéfice moyen de 13,7x pourraient permettre à l’Espagne de conserver les faveurs de nombreux investisseurs.



Au Portugal, la confiance du peuple dans les perspectives économiques n’a jamais

été aussi élevée (depuis que l’office statistique du pays relève cette donnée). Ces

dernières années, la confiance des consommateurs est elle aussi remontée au plus

haut niveau jamais atteint depuis longtemps, et ce pour une bonne raison: le Portugal

enregistre la croissance la plus forte de ces vingt dernières années. S’élevant à

2,8%, cette dernière est nettement supérieure à celle de la zone euro. Les exportations,

le tourisme et l’accélération des investissements provenant de l’étranger sont

en train de remodeler le pays. Mario Centeno, ministre des finances expérimenté,

s’attend à une croissance de plus de 3% au dernier trimestre. Et pour la première

fois, le déficit budgétaire portugais (2,1%) est nettement inférieur au seuil de stabilité

de 3% fixé par l’UE. C’est pourquoi la Commission européenne a levé cette

année toutes les mesures disciplinaires prises à l’encontre du pays. Une révision

à la hausse du rating de la solvabilité de celui-ci semble n’être qu’une question de

temps, comme l’indiquent également les récents gains de cours de ses emprunts

souverains. Avec sa solide performance boursière, le Portugal est lui aussi une étoile

montante en Europe.



Bien que la Grèce et l’Italie doivent poursuivre leurs importants efforts de réforme,

leurs marchés boursiers comptent eux aussi parmi les plus performants du monde

en 2017. Bien sûr, cette situation est partiellement attribuable à l’effet de base

statistique. Néanmoins, la Grèce tire profit non seulement de son tourisme florissant,

mais aussi des progrès timides de son programme de réformes. Le récent

redressement du marché des capitaux qui en découle a été un succès appréciable.

Les investisseurs étrangers cherchent de nouveau à opérer des placements dans

le berceau de la démocratie européenne, qui a été secoué par les crises. À l’évidence,

cette évolution constitue une étape décisive également pour la zone euro.

L’Italie reste confrontée aux défis structuraux que j’ai exposés dans mon Note intitulé

«Cannoli et Chianti», mais une fois de plus, son cas montre de manière exemplaire

que les hausses boursières se produisent généralement lorsque les défis semblent

les plus grands.

Ce sont surtout les cours du secteur bancaire italien qui s’envolent.

Il est bien connu que «ceux qui sont déclarés morts vivent souvent plus longtemps».

Et comme l’urgence rend flexible, on constate, même en Italie, un revirement de

tendance en faveur de l’économie privée au détriment de l’État. L’abandon (certainement

attribuable à l’urgence) du projet de nationalisation de la compagnie aérienne

en difficulté Alitalia illustre ce changement de cap. Quel bon vent pourrait encore

souffler en Italie si un gouvernement favorable à l’Europe était élu l’année prochaine?