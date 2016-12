Nike: résultats supérieurs aux attentes

mercredi, 21.12.2016

L'équipementier sportif américain Nike a publié mardi des résultats supérieurs aux attentes pour son deuxième trimestre, faisant grimper son action, particulièrement déprimée depuis le début de l'année.



Le groupe a annoncé un bénéfice net de 842 millions de dollars, en hausse de 7%, et un chiffre d'affaires de 8,2 milliards de dollars, là où les analystes attendaient 8,09 milliards. Le bénéfice par action ajusté est de 0,50 dollar, là aussi supérieur aux attentes de 0,43 dollar.



Suite à l'annonce de ces résultats, le titre progressait de 1,64% à 52,65 dollars dans les échanges électroniques après la clôture de séance à Wall Street vers 21h35 GMT.



Nike a été, des 30 actions composant l'indice boursier vedette DJIA de Wall Street, celle qui a enregistré jusqu'à présent la plus mauvaise performance annuelle avec une chute de plus de 17% alors que le DJIA a progressé pour sa part de près de 15%.



Le groupe a par ailleurs indiqué que sa marge brute s'est contractée de 140 points de base à 44,2%, la hausse des prix de détail pour ses équipements n'ayant pas compensé celle des matériaux nécessaires à leur fabrication. Les stocks ont également progressé de 9% sur un an à 5 milliards de dollars. - (awp)