Ruag finalise l'acquisition de la société de cybersécurité Clearswift

lundi, 23.01.2017

L'équipementier de l'industrie de la défense et de l'aéronautique Ruag a finalisé la reprise de la société britannique Clearswift, annoncée à fin décembre.

Cette acquisition va porter à 230 personnes l'effectif de la nouvelle unité cybersécurité du groupe bernois.

La nouvelle division déploie ses activités en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie et au Japon. Le site britannique sera agrandi afin de le transformer en un centre de compétences dans le domaine des logiciels. La marque Clearswift continuera d'exister, selon le communiqué.



Clearswift gère un portefeuille de produits dans les domaines de la prévention de la perte de données ("data loss prevention") et de l'examen approfondi des contenus ("deep content inspection"). Forte de 140 employés, la société a dégagé en 2016 un chiffre d'affaires de 23 mio GBP.



En septembre, Ruag Defence avait annoncé que la division accélérait l'expansion de l'unité de cybersécurité en investissant plusieurs millions de francs dans les prochaines années. - (awp)