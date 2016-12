Ruag acquiert le spécialiste en cybersécurité Clearswift

mardi, 20.12.2016

L'équipementier de l'industrie de la défense et de l'aéronautique Ruag a annoncé mardi l'acquisition du britannique Clearswift, spécialisé dans la cybersécurité. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été révélés.



"Combiner notre expertise en défense de réseau aux solutions de Clearswift en matière de passerelles et de prévention des pertes de données contribuera à renforcer les efforts que nous déployons pour faire de Ruag Defence l'un des principaux spécialistes de la cybersécurité", a estimé Markus Zoller, directeur général (CEO) de la division Ruag Defence.



Selon ce dernier, le groupe "s'est fixé pour objectif de faire de son unité de cybersécurité un prestataire de solutions et de services de cybersécurité de premier plan pour les organisations de toute taille et de tout secteur, y compris les organisations gouvernementales locales et nationales, les institutions financières et les fournisseurs d'infrastructures clés".



Forte de 140 employés, Clearswift a dégagé cette année un chiffre d'affaires de 23 mio GBP (29,3 mio CHF). La nouvelle unité sera dirigée par Dietmar Thelen, décrit comme un expert en cybersécurité doté d'une expérience internationale.



En septembre, Ruag Defence avait annoncé que la division accélérait l'expansion de l'unité de cybersécurité en investissant plusieurs millions de francs suisses dans les prochaines années. - (awp)