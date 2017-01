Ruag remporte une importante commande auprès de l'armée française

mercredi, 25.01.2017

L'équipementier de l'industrie de la défense et aéronautique Ruag a annoncé mercredi avoir remporté une "importante" commande auprès de l'armée française, comprenant la fourniture d'équipements pour les centres d'entraînement de l'armée de Terre.

Associé au français Thales, le groupe bernois a remporté le marché "Cerbere" notifié par la Direction Générale de l'Armement (DGA) en décembre 2016, consistant en la modernisation de l'instrumentation des centres d'entraînement français et la fourniture d'équipements de simulation, selon un communiqué.

L'équipementier de l'industrie de la défense et aéronautique Ruag a annoncé mercredi avoir remporté une "importante" commande auprès de l'armée française, comprenant la fourniture d'équipements pour les centres d'entraînement de l'armée de Terre. Le montant et les volumes du contrat n'ont pas été précisés.



Interrogé par AWP, un porte-parole de Ruag a néanmoins indiqué que la commande sera comptabilisée cette année.



Associé au français Thales, le groupe bernois a remporté le marché "Cerbere" notifié par la Direction Générale de l'Armement (DGA) en décembre 2016, consistant en la modernisation de l'instrumentation des centres d'entraînement français et la fourniture d'équipements de simulation, selon un communiqué.



"Cerbere est un marché essentiel pour Ruag Defence France", qui conforte le groupe "comme leader mondial de la simulation instrumentée et (...) ouvre des perspectives prometteuses dans ce domaine", a estimé Laurent Barraco, président de Ruag Defence France. - (awp)