Hilti augmente son chiffre d'affaires de 5,7% en 2016

mardi, 24.01.2017

L'équipementier de la construction Hilti a enregistré en 2016 une croissance du chiffre d'affaires de 5,7% à 4,6 milliards de francs.

"Ces chiffres démontrent que nous profitons des investissements élevés des années précédentes", a commenté le directeur général (CEO) Christoph Loos.

L'équipementier de la construction Hilti a enregistré en 2016 une croissance du chiffre d'affaires de 5,7% à 4,6 milliards de francs. En monnaies locales, la hausse est de 5,3%. Corrigé de la vente de l'entreprise solaire américaine Unirac, le chiffre d'affaires en francs suisses est monté de 7,1%, a indiqué mardi le groupe liechtensteinois dans un communiqué. L'année précédente, il avait reculé, subissant le "choc du franc".



"Ces chiffres démontrent que nous profitons des investissements élevés des années précédentes", a commenté le directeur général (CEO) Christoph Loos, cité dans le communiqué. Il ajoute que la croissance du chiffre d'affaires a été portée par la priorité donnée aux activités de recherche et développement ainsi que par l'extension des capacités de distribution.



La croissance a été largement répartie: l'Amérique du Nord a progressé de 7,1% et l'Europe de 6,2%, avec une "dynamique croissante sur les marchés du Sud", lit-on. L'Amérique latine a baissé de 11,2%, en particulier en raison de la crise économique que traverse le Brésil. Les régions Europe centrale/ Moyen-Orient/ Afrique (+2,8%) et Asie/Pacifique (+5,6%) ont continué à croître.



Pour 2017, la direction du groupe se montre confiante de pouvoir afficher une nouvelle fois une croissance supérieure au marché. "Nous devrons en conséquence renforcer notre offre en produits, prestations de services et logiciels".



Hilti publiera ses résultats annuels détaillés le 10 mars. - (awp)